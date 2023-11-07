Вперше за 15 років. "Укрзалізниця" закупила нові плацкартні вагони

АТ "Укрзалізниця" вперше з 2008 року придбало нові плацкартні вагони. Вперше ці вагони будуть українського виробництва.

"Укрзалізниця" замовила плацкартні вагони українського виробництва

"Укрзалізниця" вперше за 15 років матиме нові плацкартні вагони українського виробництва.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Попередню оплату для придбання 44 нових пасажирських вагонів здійснено 28 жовтня цього року, серед яких передбачено поставку 9 нових плацкартних вагонів, – зазначили в Мінфіні. Поширити

Заступник міністра фінансів України Олександр Кава розповів:

Це будуть перші нові плацкартні вагони придбані за останні 15 років, та вперше плацкартні вагони українського виробництва. Востаннє плацкартні вагони купувалися у далекому 2008 році і були вони російського виробництва. Поширити

Більша частина коштів, спрямованих на ці закупівлі, – це довоєнні доходи дорожнього фонду, які передбачалися на оновлення рухомого складу залізниці.

Держава фінансує “Укрзалізницю”

Станом на 30 жовтня з державного бюджету цього року профінансовано АТ "Укрзалізниця" на 3,5 млрд грн (70% від доступних коштів), з яких майже 3 млрд грн спрямовано на закупівлю нових пасажирських вагонів (зокрема завершення оплати 100 пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році, та 44 вагонів у 2023 році).

До кінця 2023 року на підтримку залізничного транспорту планується спрямувати близько 11 млрд грн бюджетних коштів. Зокрема, безпосередньо з державного бюджету саме на залізничні пасажирські перевезення передбачено 5 млрд грн.

У Мінфіні наголошують, що з моменту незалежності парк пасажирських вагонів в Україні зменшився більш ніж втричі. На додаток до цього під час війни Україна втратила ще частину пасажирських вагонів.

Тож, для відновлення зруйнованої інфраструктури, крім прямих бюджетних коштів, в бюджеті передбачено близько 6 млрд грн кредитних коштів для Укрзалізниці під гарантії держави.

Даний ресурс “Укрзалізниця” зможе використати для реалізації проєктів з відновлення інфраструктури, але за умови подальшого повернення вказаних коштів за рахунок власних доходів в майбутніх періодах, – йдеться в повідомленні. Поширити

Крім того, ведеться робота щодо реалізації міжнародних проєктів спрямованих на відновлення залізничної інфраструктури. А саме: