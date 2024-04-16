НАБУ объявило в розыск экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского — детали
Категория
Украина
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НАБУ объявило в розыск экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского — детали

НАБУ
Олег Гладковский
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Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Его обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.

В чем обвиняют Олега Гладковского

В НАБУ сообщили, что Гладковский совместно с эксзамминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

Два обвиняемых в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по незаконно увеличенным ценам.

Гладковский бежал за границу

В октябре 2019 года Гладковскому было доложено подозрение.

19 октября 2019 ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога.

21 октября 2019 за него внесли залог.

В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство.

После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск.

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