НАБУ оголосило в розшук ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського — деталі

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського. Його обвинувачують у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.
У чому обвинувачують Олега Гладковського
У НАБУ повідомили, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.
Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.
Двоє обвинувачуваних у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за незаконно збільшеними цінами.
Гладковський втік за кордон
У жовтні 2019 року Гладковському було повідомлено підозру.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави.
21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.
У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.
Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.
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