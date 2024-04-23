Чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн
Категорія
Україна
Дата публікації

Чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн

НАБУ
НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило викриття ексголови аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Схема заволодіння держземлею за участі міністра

НАБУ повідомляє, що до складу злочинної групи на чолі з міністром входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

За даними українських ЗМІ йдеться про міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського, який був головою комітету.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею.

Зазначається, що через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Як з’ясували у НАБУ, надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю.

При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

НАБУ зазначає, що унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн.

Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі про підозру повідомили:

  • організатору схеми,

  • чинному міністру,

  • двом кураторам органів Держгеокадастру,

  • особі, яка сприяли вчиненню злочину.

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