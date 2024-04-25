Министр аграрной политики Сольский подал в отставку

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке в Верховную Раду. Накануне ему сообщили о подозрении в завладении государственной землей.

Николай Сольский подал в отставку

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада Украины поступила заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Стефанчук опубликовал фото заявления Сольского.

Сольский получил подозрение в незаконном завладении землей

23 апреля НАБУ сообщило о разоблачении Сольского на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый в 2017 году вместе с заговорщиками обеспечил уничтожение документов, по которым госпредприятия на Сумщине имели право постоянного пользования землей.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн.

Сольский заявил, что дело касается 2017-2018 годов, когда он был адвокатом, а не министром или председателем Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике.