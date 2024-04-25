Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку
Категорія
Політика
Дата публікації

Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку

Микола Сольський
Джерело:  Руслан Стефанчук

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав заяву про відставку до Верховної Ради. Напередодні йому повідомили про підозру у заволодінні державною землею.

Микола Сольський подав у відставку

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

За його словами заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Стефанчук опублікував фото заяви Сольського.

Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні землею

23 квітня НАБУ повідомило про викриття Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

За даними слідства підозрюваний у 2017 році разом зі змовниками забезпечив знищення документів, за якими держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн.

Сольський заявив, що справа стосується 2017–2018 років, коли він був адвокатом, а не міністром чи головою Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

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