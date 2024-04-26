Вищий антикорупційний суд України 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з правом на заставу. Його підозрюють у заволодінні державною землею.

Запобіжний захід для Миколи Сольського

«Суспільне» із зали суду передає, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня з можливістю внесення застави.

Прокурори просили призначити заставу у розмірі 200 млн гривень. ВАКС зменшив розмір застави до 75 млн 700 тис грн.

Якщо Сольський внесе заставу, то буде зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. \

Йому також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

САП повідомляє, що крім чинного міністра прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

колишній голова Держгеокадастру України;

керівник Держгеокадастру в Сумській області;

два куратори органів Держгеокадастру;

службові особи Держгеокадастру Сумської області;

директор аграрного холдингу;

інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Нагадаємо, що 25 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав заяву про відставку до Верховної Ради.

Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні землею

23 квітня НАБУ повідомило про викриття Сольського на організації “злочинної групи“ з службовців Держгеокадастру.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.