За экс-главу Государственной фискальной службы Насирова внесли залог

За Романа Насирова внесли залог

По данным ведомства, после внесения залога на обвиняемого возлагаются следующие процессуальные обязанности:

прибывать по вызову в суд, а при невозможности прибытия по вызову в назначенный срок — заранее сообщить об этом суд;

не покидать пределы Киева без разрешения суда;

сообщать суд об изменении места своего жительства;

воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

носить электронное средство контроля.

Бывший руководитель ГФС по определению ВАКС был под стражей с 31 октября 2022 года.

Что известно о деле Романа Насирова

В марте Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил под стражей еще на два месяца бывшего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, а также снова уменьшив размер залога до 65 миллионов гривен.

Ранее Высшее антикоррупционное избрало меру пресечения бывшему главе ГФС, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, в октябре 2022 года. Первоначальный размер залога составил 523 миллиона гривен.

По версии следствия, глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 миллионов гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдинга в размере более 3,2 миллиарда гривен.

17 октября 2022 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении взятки в особо крупном размере бывшему председателю ГФС и в пособничестве в ее получении его советнику.

Роман Насиров также фигурант так называемой «газовой схемы Онищенко», по которой в отношении него было открыто дело еще в 2017 году. Насиров ранее отрицал свою вину.