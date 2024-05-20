Дело Гринкевича. ГБР завершило расследование насчет взятки на 500 тыс долл

Правоохранители завершили расследование в отношении бизнесмена из Львова, который предлагал полмиллиона долларов сотруднику ГБР. Теперь Гринкевичу грозит до 8 лет тюрьмы.

Одно из дел Гринкевича скоро попадет в суд

Речь идет о взятке, которую Игорь Гринкевич предлагал одному из руководителей ГБР.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В тексте публикации не указано имя и фамилия бизнесмена, однако ранее сообщалось, что речь идет об Игоре Гринкевиче.

Отмечается, что Гринкевич, узнав о возбуждении в 2023 году следователями ГБР уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, решил пойти на крайние меры и заранее "откупиться", чтобы избежать уголовной ответственности.

После предложения взятки чиновник ГБР сразу сообщил об этом своем руководстве. Бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными деньгами. После чего был сразу задержан сотрудниками Бюро. Поделиться

Правоохранители указали, что он предлагал 500 тысяч долл одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества, а также закрытие уголовного производства по подконтрольным ему компаниям.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего она будет передана в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Дело Гринкевичей: что известно

Государственное Бюро расследований осенью 2023 года возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Следствие установило, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители также обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Кроме того, анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Поделиться

В настоящее время проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не предпринимали никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров. По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более миллиарда гривен.

После задержания львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в отношении его возбудили еще одно уголовное производство

Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

В конце 2023 года он был задержан, и было открыто еще одно уголовное производство. Это подозрение в попытке и предложении дачи взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Взятка была немаленькая. То есть, мы с вами представляем, что человек готов был для того, чтобы «порешать» свои дела принести полмиллиона долларов, бесстрашно просто появиться в публичном месте и предложить, — рассказала советница.

Она напомнила, что Гринкевич был задержан во время дачи взятки, и он сейчас находится в СИЗО. Известно, что Игорь Гринкевич получил еще одно подозрение, а за предложение взятки и дачу непосредственно можно на 8 лет лишиться свободы.