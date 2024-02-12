Дело Гринкевичей. ДБР рассматривает арест недвижимости Морозюк
Категория
Украина
Дата публикации

Дело Гринкевичей. ДБР рассматривает арест недвижимости Морозюк

ГБР
Морозюк
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Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Вопрос о наложении ареста на недвижимость бывшей невесты Романа Гринкевича Сони Морозюк еще рассматривается.

ДБР хочет ареста недвижимости художницы Морозюк

Как отмечается, в уголовном производстве наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства львовского бизнесмена, членов его семьи — жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ.

Кроме того, бюро инициировало наложение ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена Софии Морозюк и еще одного соучастника.

ДБР напоминает, что пяти лицам в середине января 2024 года были поставлены в известность подозрения в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч 5 ст.190, ч. 1,2 ст.255 УК Украины).

Квалификация преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством львовского бизнесмена, с момента уведомления о подозрении не изменялась.

Напомним, художница Соня Морозюк 17 января сообщила, что она разорвала помолвку и не выйдет замуж за сына фигуранта коррупционного скандала Романа Гринкевича.

По поводу имущества Морозюк заявляла, что две квартиры летом 2022 ей помог купить отец, а с Романом Гринкевичем она познакомилась почти через год после этих покупок.

Что известно о деле Гринкевича

В конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ДБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, желавшего дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

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