Суд избрал Роману Гринкевичу меру пресечения

Печерский районный суд Киева провел заседание, на котором избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Он пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.
Гринкевич-младший попал под стражу с возможностью внесения залога
Сыну Гринкевича назначили содержание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 млн грн.
Об этом из зала суда сообщает корреспондентка "Общественного".
Защита Романа Гринкевича заявила, что будет оспаривать решение суда в апелляционном порядке.
Прокурор Ярослав Гаврищук подчеркнул, что обвинение будет просить суд отправить Романа Гринкевича под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 500 млн грн.
Гаврищук добавил, что, по данным следствия, бизнесмен Игорь Гринкевич, отец Романа Гринкевича, определил соучастников и организовал их. Он утверждает, что на Романа как соорганизатора возлагались руководство компанией, использование связей и привлечение на прием товаров.
После начала заседания суд разрешил Роману Гринкевичу занять место рядом с адвокатом вместо нахождения за стеклянным заграждением. Защитник задержанного мужчины утверждает, что Роман Гринкевич не получал судебных повесток, не собирался скрываться от следствия и не пытался уехать за пределы Украины.
Адвокат добавил, что сторона защиты потребует для Романа Гринкевича меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Во время выступления в суде Роман Гринкевич заявил, что не понимает содержания предъявленных в его адрес обвинений.
Роман Гринкевич добавил, что не планировал и не планирует покидать территорию Украины, а собирается "отстаивать свою честь и доказывать правоту".
После выступления задержанного и стороны защиты судьи пошли в совещательную комнату для вынесения решения.
Задержание Романа Гринкевича: что известно
Гринкевич-младший был задержан утром 22 января в Одессе. Глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на брифинге уточнил, что Роману Гринкевичу, как и его отцу, сообщили о подозрении, однако несколько дней ему удавалось скрываться от правосудия.
По оперативной информации ДБР, Роман Гринкевич пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.
Генпрокурор Костин также рассказал, что, по данным следствия, подозреваемый уехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.
18 января суд избрал меры пресечения фигурантам уголовного производства, связанного с поставкой некачественной одежды для ВСУ. В тот же день Госбюро расследований объявило в розыск Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также участия в преступной организации. Он является пятым задержанным фигурантом в рамках дела о поставках одежды для ВСУ. Остальные четверо подозреваемых, в том числе его отец, находятся под стражей.
19 января в ДБР объяснили, что не могли задержать Романа Гринкевича, ведь для этого недостаточно доказательств.
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