Суд избрал Роману Гринкевичу меру пресечения

Печерский районный суд Киева провел заседание, на котором избрал меру пресечения сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Он пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

Гринкевич-младший попал под стражу с возможностью внесения залога

Сыну Гринкевича назначили содержание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 млн грн.

Об этом из зала суда сообщает корреспондентка "Общественного".

Защита Романа Гринкевича заявила, что будет оспаривать решение суда в апелляционном порядке.

Решение, по моему убеждению, незаконно. Однозачно необоснованным. Размер залога заведомо непомерен, – отметил адвокат. Поделиться

Прокурор Ярослав Гаврищук подчеркнул, что обвинение будет просить суд отправить Романа Гринкевича под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 500 млн грн.

Он может скрываться, уничтожать документы, воздействовать на свидетелей. Совершить другое уголовное правонарушение. Он не являлся к следователю с повестками, – подчеркнул прокурор. Поделиться

Гаврищук добавил, что, по данным следствия, бизнесмен Игорь Гринкевич, отец Романа Гринкевича, определил соучастников и организовал их. Он утверждает, что на Романа как соорганизатора возлагались руководство компанией, использование связей и привлечение на прием товаров.

Роман согласился на участие отведенных функций. Он вошел в созданную Игорем организацию. В январе-феврале 2023 года Гринкевич совместно с другими, с января по декабрь 2023 года нанесли ущерб на общую сумму более 94 млн грн, - отметил он. Поделиться

После начала заседания суд разрешил Роману Гринкевичу занять место рядом с адвокатом вместо нахождения за стеклянным заграждением. Защитник задержанного мужчины утверждает, что Роман Гринкевич не получал судебных повесток, не собирался скрываться от следствия и не пытался уехать за пределы Украины.

Адвокат добавил, что сторона защиты потребует для Романа Гринкевича меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Во время выступления в суде Роман Гринкевич заявил, что не понимает содержания предъявленных в его адрес обвинений.

По поводу качества товаров – действительно очень смешно, поскольку я просто вижу, что следователи и прокуратура не в курсе, как принимаются товары Министерством обороны. Для того чтобы сдать ту или иную единицу товара, предприятие утверждает рабочий образец по этой единице, который утверждают несколько профильных департаментов и управлений Министерства обороны. В этом привлечены около 15 представителей как Вооруженных сил, так и Министерства обороны и других профильных структур. И все, что кажется, кажется по четко утвержденному образцу, – отметил он. Поделиться

Роман Гринкевич добавил, что не планировал и не планирует покидать территорию Украины, а собирается "отстаивать свою честь и доказывать правоту".

После выступления задержанного и стороны защиты судьи пошли в совещательную комнату для вынесения решения.

Задержание Романа Гринкевича: что известно

Гринкевич-младший был задержан утром 22 января в Одессе. Глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на брифинге уточнил, что Роману Гринкевичу, как и его отцу, сообщили о подозрении, однако несколько дней ему удавалось скрываться от правосудия.

По оперативной информации ДБР, Роман Гринкевич пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

Генпрокурор Костин также рассказал, что, по данным следствия, подозреваемый уехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

18 января суд избрал меры пресечения фигурантам уголовного производства, связанного с поставкой некачественной одежды для ВСУ. В тот же день Госбюро расследований объявило в розыск Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также участия в преступной организации. Он является пятым задержанным фигурантом в рамках дела о поставках одежды для ВСУ. Остальные четверо подозреваемых, в том числе его отец, находятся под стражей.

19 января в ДБР объяснили, что не могли задержать Романа Гринкевича, ведь для этого недостаточно доказательств.