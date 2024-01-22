Роман Гринкевич был задержан при попытке пересечения границы — ОГП

Украинский бизнесмен Роман Гринкевич, подозреваемый в масштабной коррупции, был задержан при попытке пересечения границы в Одессе.

Роман Гринкевич задержан в Одессе: что известно

Как сообщает глава ОГП Андрей Костин, при попытке организации пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд грн.

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В г. Одесса 22 января 2024 в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду. По данным следствия, подозреваемый выехал в г. Одесса ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание. Поделиться

Андрей Костин также официально подтвердил, что уже решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Что важно знать о деле Гринкевичей

Государственное Бюро расследований несколько месяцев назад возбудило уголовное производство по факту сделок с закупкой одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Следствие установило, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители также обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Кроме того, анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.