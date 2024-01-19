Суд арестовал трех фигурантов дела Гринкевича с правом на залог в 500 миллионов гривен.

Арестованы новые фигуранты дела Гринкевича

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об сделках львовского бизнесмена Игоря Гринкевича с закупками одежды для ВСУ.

Его будут держать под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога более чем в 500 миллионов гривен.

Вчера избрали меры пресечения еще двум фигурантам дела — Андрею Колотило и Владимиру Тимкиву. Их тоже будут содержать под стражей с возможностью внесения более 500 миллионов гривен залога.

В общей сложности со вчера арестовали уже трех участников — два руководителя подконтрольных Гринкевичу предприятий и их представителя. Четвертый фигурант находится под стражей с 29 декабря 2023, а пятого объявили в розыск.

Игоря Гринкевича и его сына Романа на заседании не было. Сейчас львовский бизнесмен Игорь Гринкевич находится в СИЗО по подозрению в попытке дать взятку в 500 тысяч долларов сотруднику Государственного бюро расследований.

Где находится сын Игоря Гринкевича Роман — неизвестно, 18 января ДБР объявило его в розыск. По словам пресс-секретаря Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян, официально он не пересекал границу, передает «Общественное».

Что известно о деле Гринкевичей

Государственное бюро расследований несколько месяцев назад возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен. Свои обязательства компании не выполнили или сделали это ненадлежащим образом, что нанесло государству более миллиарда гривен убытков.

29 декабря 2023 года бизнесмен пытался дать взятку следователю Государственного бюро расследований – тогда его и задержали. В настоящее время Минобороны разорвало все контракты с компаниями Гринкевича, а суд арестовал имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.