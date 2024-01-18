ГБР разыскивает сына бизнесмена Гринкевича

Государственное бюро расследований 18 января объявило в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа. Ему объявлено подозрение в мошенничестве.
Сына Гринкевича подозревают в мошенничестве
ГБР ищет сына предпринимателя Игоря Гринкевича, Романа.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.
В ГБР сообщили, что в среду, 17 января, Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения.
По ее словам, сын бизнесмена объявлен в розыск.
Сегодня же в ГБР ожидали, что суд изберет меру пресечения Игорю Гринкевичу.
Дело Гринкевича: что известно
В конце декабря 2023 года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.
Бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тыс долл одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд грн.
К тому же правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц Министерства обороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.
17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения.
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