ГБР разыскивает сына бизнесмена Гринкевича

Государственное бюро расследований 18 января объявило в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа. Ему объявлено подозрение в мошенничестве.

Сына Гринкевича подозревают в мошенничестве

ГБР ищет сына предпринимателя Игоря Гринкевича, Романа.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

В ГБР сообщили, что в среду, 17 января, Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения.

Вчера проводился ряд безотлагательных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке, – рассказала советница ГБР Татьяна Сапьян. Поделиться

По ее словам, сын бизнесмена объявлен в розыск.

Если вам известно о его местонахождении, сообщайте правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал, – сообщила она. Поделиться

Сегодня же в ГБР ожидали, что суд изберет меру пресечения Игорю Гринкевичу.

Дело Гринкевича: что известно

В конце декабря 2023 года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тыс долл одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд грн.

К тому же правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц Министерства обороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний объявили подозрения.