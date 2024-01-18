ДБР розшукує сина бізнесмена Гринкевича

Державне бюро розслідувань 18 січня оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа. Йому оголошено підозру в шахрайстві.

Сина Гринкевича підозрюють у шахрайстві

ДБР шукає сина підприємця Ігоря Гринкевича, Романа.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у Facebook.

У ДБР повідомили, що у середу, 17 січня, Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри.

Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку, – розповіла радниця ДБР Тетяна Сапьян. Поширити

За її словами, сина бізнесмена оголошено в розшук.

Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав, – повідомила вона. Поширити

Сьогодні ж у ДБР очікували, що суд обере запобіжний захід Ігорю Гринкевичу.

Справа Гринкевича: що відомо

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тис дол одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд грн.

До того ж наразі правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міністерства оборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри.