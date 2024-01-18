Дело Гринкевича. Один из фигурантов арестован с залогом в 500 тыс грн
Категория
Украина
Дата публикации

Дело Гринкевича. Один из фигурантов арестован с залогом в 500 тыс грн

Андрей Колотило
Читати українською
Источник:  Украинская правда

18 января суд избирал меру пресечения трем фигурантам дела Гринкевича по закупкам в Министерстве обороны. В отношении первого из них суд принял решение об аресте на два месяца (до 16 марта) с альтернативой залогу в 500 001 528 грн.

Суд арестовал одного из фигурантов дела Гринкевича

Печерский районный суд Киева 18 января избрал меру пресечения первому из 5-ти фигурантов дела об сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины львовского бизнесмена – арестовал с полумиллиардным залогом.

Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

В четверг суд избирает меру пресечения трем фигурантам дела, в отношении первого из них судом принято решение об аресте на два месяца (до 16 марта) с альтернативой залогу в 500 001 528 грн.

По данным УП, речь идет об Андрее Колотило. Рассмотрение других ходатайств продолжается.

Дело Гринкевича: что известно

Государственное бюро расследования за процессуального руководства Офиса генпрокурора сообщило новое подозрение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, ранее заподозренному в даче взятки следователю ГБР.

Всего по делу фигурируют 5 человек, из которых старший Гринкевич уже находится в СИЗО, а его сын Роман объявлен в розыск.

Фигурантов подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба почти на миллиард гривен.

По данным следствия, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минобороны разрывает последний контракт с компанией Гринкевича
Минобороны Украины
Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГБР разыскивает сына бизнесмена Гринкевича
ГБР
ГБР разыскивает сына бизнесмена Гринкевича

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.