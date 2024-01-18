Дело Гринкевича. Один из фигурантов арестован с залогом в 500 тыс грн

18 января суд избирал меру пресечения трем фигурантам дела Гринкевича по закупкам в Министерстве обороны. В отношении первого из них суд принял решение об аресте на два месяца (до 16 марта) с альтернативой залогу в 500 001 528 грн.

Суд арестовал одного из фигурантов дела Гринкевича

Печерский районный суд Киева 18 января избрал меру пресечения первому из 5-ти фигурантов дела об сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины львовского бизнесмена – арестовал с полумиллиардным залогом.

Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

В четверг суд избирает меру пресечения трем фигурантам дела, в отношении первого из них судом принято решение об аресте на два месяца (до 16 марта) с альтернативой залогу в 500 001 528 грн. Поделиться

По данным УП, речь идет об Андрее Колотило. Рассмотрение других ходатайств продолжается.

Дело Гринкевича: что известно

Государственное бюро расследования за процессуального руководства Офиса генпрокурора сообщило новое подозрение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, ранее заподозренному в даче взятки следователю ГБР.

Всего по делу фигурируют 5 человек, из которых старший Гринкевич уже находится в СИЗО, а его сын Роман объявлен в розыск.

Фигурантов подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба почти на миллиард гривен.

По данным следствия, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины.