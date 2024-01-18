Справа Гринкевича. Одного з фігурантів арештовано з заставою у 500 тис грн
Категорія
Україна
Дата публікації

Справа Гринкевича. Одного з фігурантів арештовано з заставою у 500 тис грн

Андрій колотило
Джерело:  Українська правда

18 січня суд обирав запобіжний захід трьом фігурантам справи Гринкевича по закупкам у Міністерстві оборони. Щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн.

Суд арештував одного з фігурантів справи Гринкевича

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід першому з 5-ти фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена – арештував із півмільярдною заставою.

Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн.

За даними УП, йдеться про Андрія Колотила. Розгляд інших клопотань триває.

Справа Гринкевича: що відомо

Державне бюро розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомило нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у дачі хабара слідчому ДБР.

Всього у справі фігурують 5 людей, із яких старший Гринкевич уже перебуває в СІЗО, а його син Роман наразі оголошений у розшук.

Фігурантів підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

За даними слідства, бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

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