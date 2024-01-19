В Государственном бюро расследований объяснили, почему не задержали Романа Гринкевича, сына бизнесмена-коррупционера Игоря Гринкевича. Как известно, 18 января ДБР заявило, что Роман скрывается от правоохранителей и подало в розыск.

Почему ДБР допустило исчезновение Романа Гринкевича

С комментарием по этому поводу выступила советница ДБР Татьяна Сапьян.

Журналисты поинтересовались у нее, "как вообще могло произойти, что человек по такому резонансному делу просто взял и исчез".

Не то чтобы он исчезл. Он скрывается. Возможно, мы не исключаем, что мог случиться ряд определенных факторов. Мы с вами прекрасно помним, что с конца декабря внимание приковано ко львовскому бизнесмену, который является прямым родственником скрывающегося сейчас. …Эти обстоятельства накалялись до момента этой недели. Но мы должны понимать, что ДБР не может просто безосновательно задержать. Чтобы объявили подозрение и избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств, - объясняет Татьяна Сапьян. Поделиться

Советник ДБР обратил внимание на то, что уголовное производство, по которому львовский бизнесмен находится в СИЗО, касалось дачи взятки.

А уголовное производство, которое касалось именно сделок с Минобороны (в котором фигурирует Роман Гринкевич – ред.) – мы ожидали результаты экспертиз в том числе. Когда мы собрали достаточно аргументов для обвинения, тогда объявили подозрение, - отмечает она. Поделиться

Что важно знать о деле Гринкевичей

Государственное Бюро расследований несколько месяцев назад возбудило уголовное производство по факту сделок с закупкой одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Следствие установило, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители также обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Кроме того, анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.