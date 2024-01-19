В Государственном бюро расследований объяснили, почему не задержали Романа Гринкевича, сына бизнесмена-коррупционера Игоря Гринкевича. Как известно, 18 января ДБР заявило, что Роман скрывается от правоохранителей и подало в розыск.
Почему ДБР допустило исчезновение Романа Гринкевича
С комментарием по этому поводу выступила советница ДБР Татьяна Сапьян.
Журналисты поинтересовались у нее, "как вообще могло произойти, что человек по такому резонансному делу просто взял и исчез".
Советник ДБР обратил внимание на то, что уголовное производство, по которому львовский бизнесмен находится в СИЗО, касалось дачи взятки.
Что важно знать о деле Гринкевичей
Государственное Бюро расследований несколько месяцев назад возбудило уголовное производство по факту сделок с закупкой одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.
Следствие установило, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.
Правоохранители также обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.
Кроме того, анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ.
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