Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону — ОГП

Українського бізнесмена Романа Гринкевича, якого підозрюють у масштабній корупції, затримали при спробі перетину кордону в Одесі.

Романа Гринкевича затримали в Одесі: що відомо

Як повідомляє глава ОГП Андрій Костін, при спробі організації перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн.

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В м. Одеса 22 січня 2024 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг. За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. Поширити

Андрій Костін також офіційно підтвердив, що уже вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Що важливо знати про справу Гринкевичів

Державне Бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці також виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобовʼязань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Крім того, аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ.