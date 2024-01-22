Суд обрав Роману Гринкевичу запобіжний захід

Печерський районний суд Києва провів засідання, на якому обрав запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Він є п’ятим підозрюваним в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Гринкевич-молодший потрапив під варту з можливістю внесення застави

Сину Гринкевича призначили тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 млн грн.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка “Суспільного”.

Захист Романа Гринкевича заявив, що оскаржуватиме рішення суду в апеляційному порядку.

Рішення, на моє переконання, є незаконним. Однозачно необґрунтованим. Розмір застави є завідомо непомірним, – зазначив адовокат. Поширити

Прокурор Ярослав Гаврищук наголосив, що обвинувачення проситиме суд відправити Романа Гринкевича під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 500 млн грн.

Він може переховуватись, знищувати документи, впливати на свідків. Вчинити інше кримінальне правопорушення. Він не зʼявлявся до слідчого з повістками, – підкреслив прокурор. Поширити

Гаврищук додав, що, за даними слідства, бізнесмен Ігор Гринкевич, батько Романа Гринкевича, визначив співучасників та зорганізував їх. Він стверджує, що на Романа як співорганізатора покладались керівництво компанією, використання зв’язків та залучення на приймання товарів.

Роман погодився на участь відведених функцій. Він увійшов до створеної Ігорем організації. В січні-лютому 2023 року Гринкевич спільно з іншими, з січня по грудень 2023 року завдали збитків на загальну суму у понад 94 млн грн, – зазначив він. Поширити

Після початку засідання суд дозволив Роману Гринкевичу зайняти місце поруч із адвокатом замість перебування за скляним загородженням. Захисник затриманого чоловіка стверджує, що Роман Гринкевич не отримував судових повісток, не мав наміру переховуватись від слідства та не намагався виїхати за межі України.

Адвокат додав, що сторона захисту вимагатиме для Романа Гринкевича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час виступу в суді Роман Гринкевич заявив, що не розуміє змісту висунутих на його адресу звинувачень.

З приводу якості товарів – насправді дуже смішно, оскільки я просто бачу, що слідчі і прокуратура не в курсі, як приймаються товари Міністерством оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок по цій одиниці, який затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони. В цьому залучені близько 15 представників як Збройних сил, так і Міністерства оборони та інших профільних структур. І все, що здається, здається по чітко затвердженому зразку, – зазначив він. Поширити

Роман Гринкевич додав, що не планував і не планує залишати територію України, а натомість збирається "відстоювати свою честь і доводити правоту".

Після виступу затриманого та сторони його захисту судді пішли у нарадчу кімнату для винесення рішення.

Затримання Романа Гринкевича: що відомо

Гринкевича-молодшого затримали вранці 22 січня в Одесі. Голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов під час брифінгу уточнив, що Роману Гринкевичу, як і його батьку, повідомили про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від правосуддя.

За оперативною інформацією ДБР, Роман Гринкевич намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України, аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній із країн ЄС.

Генпрокурор Костін також розповів, що, за даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

18 січня суд обрав запобіжні заходи фігурантам кримінального провадження, пов’язаного із постачанням неякісного одягу для ЗСУ. Того ж дня Держбюро розслідувань оголосило у розшук Романа Гринкевича, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації. Він є пʼятим затриманим фігурантом в межах справи про постачання одягу для ЗСУ. Інші четверо підозрюваних, зокрема його батько, перебувають під вартою.

19 січня у ДБР пояснили, що не могли затримати Романа Гринкевича, адже для цього не було достатньо доказів.