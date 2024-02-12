Справа Гринкевичів. ДБР розглядає арешт нерухомості Морозюк

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Питання про накладення арешту на нерухомість колишньої нареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк ще розглядається.

ДБР хоче арешту нерухомості художниці Морозюк

Як зазначається,у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств.

Крім того, бюро ініційовало накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена Софії Морозюк та ще одного співучасника.

ДБР нагадує, що п’ятьом особам у середині січня 2024 року були повідомлені підозри у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Кваліфікація злочинів, вчинених учасниками злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, з моменту повідомлення про підозру не змінювалася.

Нагадаємо, художниця Соня Морозюк 17 січня повідомила, що вона розірвала заручини і не виходитиме заміж за сина фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича.

Із приводу майна Морозюк заявляла, що дві квартири влітку 2022 року їй допоміг купити батько, а з Романом Гринкевичем вона познайомилися майже через рік після цих покупок.

Що відомо про справу Гринкевича

Наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.