Справа Гринкевича. ДБР завершило розслідування щодо хабаря на 500 тис дол

Правоохоронці завершили розслідування щодо бізнесмена зі Львова, який пропонував пів мільйона доларів співробітнику ДБР. Тепер Гринкевичу загрожує до 8 років в'язниці.

Одна зі справ Гринкевича скоро потрапить до суду

Йдеться про хабар, який Ігор Гринкевич пропонував одному з керівників ДБР.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище бізнесмена, проте раніше повідомлялося, що йдеться про Ігоря Гринкевича.

Зазначається, що Гринкевич, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні заходи та завчасно "відкупитися", щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своє керівництво. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками Бюро. Поширити

Правоохоронці вказали, що він пропонував 500 тисяч дол одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння в поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній.

Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами досудового розслідування, після чого його буде передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Справа Гринкевичів: що відомо

Державне Бюро розслідувань восени 2023 року порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці також виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобовʼязань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Крім того, аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Поширити

Наразі перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками сума збитків може сягати більше мільярда гривень.

Після затримання львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича щодо нього розпочали ще одне кримінальне провадження

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

Наприкінці 2023 року його затримали, і було відкрито ще одне кримінальне провадження. Це підозра у спробі і пропозиції дачі хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар був чималенький. Тобто ми з вами уявляємо, що людина готова була для того, щоб „повирішувати“ свої справи принести пів мільйона доларів, безстрашно просто з’явитися у публічному місці і запропонувати, — розповіла радниця.

Вона нагадала, що Гринкевича затримали під час давання хабаря, і він зараз перебуває у СІЗО. Відомо, що Ігор Гринкевич отримав ще одну підозру, «а за пропозицію хабаря і дачу безпосередньо можна на 8 років позбутися волі».