СБУ затримала топчиновника Енергоатома на хабарі в 100 тис грн

Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи компанії "НАЕК "Енергоатом".

СБУ затримала топчиновника Енергоатома на хабарі

За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на «данину» у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Викриття проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Водночас Київська міська прокуратура повідомила, що наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн.

Зауважимо, що нині підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

"Енергоатом" не розкриває імені співробітника, однак журналіст Ніколов раніше повідомив, що сьогодні був затриманий директор з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександр Скопич. Поширити

Що відомо про звільнення судей Князєва і Тандира

Як зазначається, 6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України.

Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в 3 млн дол.