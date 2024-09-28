СБУ затримала топчиновника Енергоатома на хабарі в 100 тис грн

Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи компанії "НАЕК "Енергоатом".
Головні тези:
- Служба безпеки України затримала топчиновника Енергоатома на хабарі в 100 тис грн за вимагання “відкатів” від постачальників.
- Зловмисник обіцяв прискорений розрахунок за контракти в обмін на “данину” у 15% від їх розміру.
- Директора з контрольно-ревізійної роботи Енергоатому підозрюють у зловживанні впливом, за що йому загрожує позбавлення волі до 8 років.
СБУ затримала топчиновника Енергоатома на хабарі
За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.
У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на «данину» у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.
Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Викриття проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Водночас Київська міська прокуратура повідомила, що наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн.
Зауважимо, що нині підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.
Що відомо про звільнення судей Князєва і Тандира
Як зазначається, 6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України.
Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.
15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в 3 млн дол.
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