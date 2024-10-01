Хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради. СБУ затримала агента ФСБ РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради. СБУ затримала агента ФСБ РФ

СБУ
Хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради. СБУ затримала агента ФСБ РФ

Контррозвідка СБУ викрила російського агента ФСБ, який скоїв замах на посадовця Мелітопольської міськради в Запорізькій області.

Головні тези:

  • Російський агент ФСБ планував вбити посадовця Мелітопольської міськради використовуючи молоток. Жертва вижила, а нападника затримали українські правоохоронці.
  • Злочинець був рецидивістом із тимчасово окупованого Мелітополя, який був завербований російськими спецслужбами та навчався у ФСБ.
  • Після нападу агент планував втекти через країни ЄС, але його затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення за статтею державної зради та замаху на вбивство.
  • Українські військові контррозвідники зробили важливу роботу у виявленні та затриманні російського шпигуна, який планував вбивство.
  • СБУ і Офіс генерального прокурора продовжують розслідування справи та встановлення всіх зв'язків агента ФСБ з російськими спецслужбами.

Що відомо про затриманого агента РФ

За інформацією Офісу генерального прокурора та СБУ, зловмисником виявився рецидивіст із тимчасово окупованого Мелітополя.

Він потрапив у поле зору окупантів ще до повномасштабного вторгнення, відбуваючи покарання за умисне вбивство в російській в'язниці.

У червні 2024 року його завербували російські спецслужби та відправили на підготовку до навчального центру ФСБ на окупованій території. Після навчання він отримав завдання ліквідувати посадовця Мелітопольської міськради, який переїхав до Запоріжжя.

Злочинець прибув до Запоріжжя під виглядом переселенця, стежив за жертвою, визначив її місце проживання, роботу та маршрути пересування.

Щоб уникнути викриття, він постійно змінював житло та спілкувався з куратором через анонімний месенджер, використовуючи фальшиві імена. За виконане завдання йому обіцяли будинок у Мелітополі, покинутий місцевими жителями через окупацію.

Нападник напав на жертву в під'їзді будинку, завдавши кілька ударів молотком по голові. Попри серйозні травми, посадовець вижив.

Яке покарання загрожує зраднику

Як повідомили в СБУ, після нападу злочинець планував втекти на окуповані території через країни ЄС, але був затриманий українськими правоохоронцями. Йому висунули обвинувачення за двома статтями:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство на замовлення).

Підозрюваного взято під варту, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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