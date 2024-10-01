Хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради. СБУ затримала агента ФСБ РФ

Контррозвідка СБУ викрила російського агента ФСБ, який скоїв замах на посадовця Мелітопольської міськради в Запорізькій області.
Головні тези:
- Російський агент ФСБ планував вбити посадовця Мелітопольської міськради використовуючи молоток. Жертва вижила, а нападника затримали українські правоохоронці.
- Злочинець був рецидивістом із тимчасово окупованого Мелітополя, який був завербований російськими спецслужбами та навчався у ФСБ.
- Після нападу агент планував втекти через країни ЄС, але його затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення за статтею державної зради та замаху на вбивство.
- Українські військові контррозвідники зробили важливу роботу у виявленні та затриманні російського шпигуна, який планував вбивство.
- СБУ і Офіс генерального прокурора продовжують розслідування справи та встановлення всіх зв'язків агента ФСБ з російськими спецслужбами.
Що відомо про затриманого агента РФ
За інформацією Офісу генерального прокурора та СБУ, зловмисником виявився рецидивіст із тимчасово окупованого Мелітополя.
Він потрапив у поле зору окупантів ще до повномасштабного вторгнення, відбуваючи покарання за умисне вбивство в російській в'язниці.
Злочинець прибув до Запоріжжя під виглядом переселенця, стежив за жертвою, визначив її місце проживання, роботу та маршрути пересування.
Щоб уникнути викриття, він постійно змінював житло та спілкувався з куратором через анонімний месенджер, використовуючи фальшиві імена. За виконане завдання йому обіцяли будинок у Мелітополі, покинутий місцевими жителями через окупацію.
Нападник напав на жертву в під'їзді будинку, завдавши кілька ударів молотком по голові. Попри серйозні травми, посадовець вижив.
Яке покарання загрожує зраднику
Як повідомили в СБУ, після нападу злочинець планував втекти на окуповані території через країни ЄС, але був затриманий українськими правоохоронцями. Йому висунули обвинувачення за двома статтями:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство на замовлення).
Підозрюваного взято під варту, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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