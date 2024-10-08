Як та для чого ФСБ полює на українських дітей — розслідування

В Україні дедалі частіше трапляються випадки, коли діти стають жертвами російських вербувальників. Це вкрай небезпечний тренд, адже неповнолітні більш вразливі для вербування, оскільки не можуть усвідомлювати і прораховувати наслідки своїх дій.

У ФСБ знають, як маніпулювати свідомістю неповнолітніх

Вербування дітей для здійснення диверсій в Україні набуває небачених масштабів, адже російські спецслужби витрачають на це багато грошей та часу.

У більшості випадків неповнолітніх спонукають до підпалів авто військовослужбовців ЗСУ, обладнання “Укрзалізниці” чи будівель ТЦК.

Для пошуку “виконавців”, як правило, ФСБ використовує месенджер Телеграм. Усе це відбувається у групах з пропозиціями заробити “швидкі гроші”.

Те, що виконувати такі завдання погоджуються діти, вербувальників не хвилює — навпаки переконують “виконавців”, що їм за це нічого не буде. Поширити

До прикладу, за підпал військової автівки російські спецслужби обіцяють від однієї тисячі доларів та вище, інколи навіть 3000 тис доларів.

Зрозуміло, що ворогу легко спокусити незміцнілу психіку неповнолітнього на швидкі та, на перший погляд, легкі гроші.

У чому полягає прихована мета російських спецслужб

Однак це не все. Як виявилося, використовуючи відео на яких горять військові автівки, ФСБ насправді хоче створити ілюзію того, що всередині України є масовий опір мобілізації та рішенням української влади.

Тут ключова мета ворога полягає у внутрішній дестабілізації, а не просто знищенні транспортних засобів та майна.

Головне — щоб потім ми це відео змонтували і виклали його в ЗМІ, що гнівні громадяни єба**ть ТЦК. Це робиться для того, щоб створити дестабілізацію всередині країни і прищепити негативний настрій щодо влади у людей, у народу. Тому взагалі по**й, що там згорить. Найголовніше, що люди подумають. А якщо на ній символіка, то люди подумають те, що треба. Зрозумів? — це фрагмент розмови російського вербувальника з майбутнім палієм — неповнолітнім хлопцем з одного із західних регіонів України, який нині у буцегарні. Поширити

Згідно з даними журналістів, наразі затриманих паліїв в Україні — понад 150. Більшість з них уже чекають на вирок суду за гратами.