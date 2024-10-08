Як та для чого ФСБ полює на українських дітей — розслідування

В Україні дедалі частіше трапляються випадки, коли діти стають жертвами російських вербувальників. Це вкрай небезпечний тренд, адже неповнолітні більш вразливі для вербування, оскільки не можуть усвідомлювати і прораховувати наслідки своїх дій.
Головні тези:
- Російські вербувальники активно залучають дітей до здійснення диверсій в Україні, пропонуючи гроші за виконання їхніх завдань.
- ФСБ у більшості випадків використовує месенджер Телеграм для спілкування з потенційними паліями.
- Одна з головних цілей спецслужб РФ - дестабілізація України, а не просто знищення військових транспортних засобів та майна.
У ФСБ знають, як маніпулювати свідомістю неповнолітніх
Вербування дітей для здійснення диверсій в Україні набуває небачених масштабів, адже російські спецслужби витрачають на це багато грошей та часу.
У більшості випадків неповнолітніх спонукають до підпалів авто військовослужбовців ЗСУ, обладнання “Укрзалізниці” чи будівель ТЦК.
Для пошуку “виконавців”, як правило, ФСБ використовує месенджер Телеграм. Усе це відбувається у групах з пропозиціями заробити “швидкі гроші”.
До прикладу, за підпал військової автівки російські спецслужби обіцяють від однієї тисячі доларів та вище, інколи навіть 3000 тис доларів.
Зрозуміло, що ворогу легко спокусити незміцнілу психіку неповнолітнього на швидкі та, на перший погляд, легкі гроші.
У чому полягає прихована мета російських спецслужб
Однак це не все. Як виявилося, використовуючи відео на яких горять військові автівки, ФСБ насправді хоче створити ілюзію того, що всередині України є масовий опір мобілізації та рішенням української влади.
Тут ключова мета ворога полягає у внутрішній дестабілізації, а не просто знищенні транспортних засобів та майна.
Згідно з даними журналістів, наразі затриманих паліїв в Україні — понад 150. Більшість з них уже чекають на вирок суду за гратами.
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