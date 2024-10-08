КНДР может отправить своих солдат на войну против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР может отправить своих солдат на войну против Украины

КНДР может отправить своих солдат на войну против Украины
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Источник:  Yonhap

Корейская Народно-Демократическая Республика может отправить своих военных в Украину в поддержку РФ. Возможность такого развития сценария очень вероятно.

Главные тезисы

  • Возможность отправки солдат КНДР в Украину для поддержки России становится все более вероятной.
  • Министр обороны Южной Кореи подчеркнул заключенный военный договор между Россией и КНДР.
  • Северокорейские военные уже присутствуют в Украине, среди них есть погибшие и раненые.
  • Северокорейские боеприпасы и баллистические ракеты KN23 подверглись критике за низкое качество.

Россия и Северная Корея подписали взаимный договор

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.

Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (отправки войск в Украину, — ред.) очень вероятна, — заявил министр.

Он также добавил, что информация о погибших военных КНДР на временно оккупированных территориях Украины также, вероятно, "правдива".

Мы оцениваем, что наличие потерь среди северокорейских офицеров и солдат в Украине высоковероятно, учитывая различные обстоятельства, — сказал министр.

Комментируя заявление министра обороны, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что КНДР уже отправила в Украину ограниченное количество своих военных, преимущественно инженеров, осуществляющих надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия российскими террористами.

Некоторые уже погибли. Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму, добавил Коваленко.

Шесть офицеров из КНДР погибли на украинском фронте

В результате мощного ракетного удара, который 3 октября нанесли украинские воины по временно оккупированной Россией территории Донецкой области, погибли более 20 оккупантов. Среди них было 6 офицеров из Северной Кореи.

Об этом сообщили сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в военной разведке.

Согласно последним данным, офицеры из Северной Кореи прибыли для проведения консультаций со своими российскими коллегами.

Кроме того, отмечается, что еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

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