"Игра с огнем". В КНДР испугались военной помощи США
Категория
Мир
Дата публикации

"Игра с огнем". В КНДР испугались военной помощи США

"Игра с огнем". В КНДР испугались военной помощи США
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Источник:  Reuters

Северная Корея заявила, что новый пакет военной помощи США для Украины стоимостью почти 8 млрд долл. является "недопустимой ошибкой" и "игрой с огнем" против ядерного государства.

Главные тезисы

  • КНДР осудила помощь США Украине как “игру с огнем” против ядерного государства.
  • Лидер КНДР обвинил США в эскалации войны в Украине и предупредил об опасностях данного шага.
  • Северная Корея и Россия взаимодействуют в военной сфере, что поднимает вопросы безопасности в регионе.
  • Глава Госдепа США призвал к ответным шагам по отношению к России, Северной Корее и Ирану из-за их военного сотрудничества.
  • КНДР, Россия и Китай поставляют друг другу оружие и средства военной техники, что усиливает напряженность в мировой политике.

КНДР назвала помощь США Украине "невероятной ошибкой"

Как отмечает издание, сестра лидера КНДР Ким Чен Ина Ким Йо Чжон обвинила США в эскалации войны в Украине и подчеркнула, что это ставит Европу на грань ядерной войны.

В своем заявлении, опубликованном государственным агентством KCNA, она подчеркнула: "США и Запад не должны игнорировать или недооценивать серьезные предупреждения России".

Ким также выразила сомнения в том, готов ли Запад к последствиям, если будет продолжать "играть с огнем" против России, напоминая, что РФ является ядерным государством.

Она назвала решение о поставках новой военной помощи Украине безответственным и опасным шагом.

Напомним, Северная Корея неоднократно снабжала оружие России для войны против Украины.

Россия потеряет возможность вести войну без поддержки своих приспешников

С заявлением по этому поводу глава Госдепа США выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, речь идет о "немедленных и взаимосвязанных" шагах, которые должны предпринять все союзники Киева.

Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, — подчеркнул Энтони Блинкен.

Он также обратил внимание на то, что Иран продолжает поставлять РФ свои ударные дроны, а также построил завод для их производства на российской территории.

Более того, недавно Тегеран передал Москве сотни баллистических ракет малой дальности.

Что касается КНДР, она поставляет России оружие и боеприпасы, в частности ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.

Китай является главным поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки агрессии.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

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