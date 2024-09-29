"Игра с огнем". В КНДР испугались военной помощи США

Северная Корея заявила, что новый пакет военной помощи США для Украины стоимостью почти 8 млрд долл. является "недопустимой ошибкой" и "игрой с огнем" против ядерного государства.
Главные тезисы
- КНДР осудила помощь США Украине как “игру с огнем” против ядерного государства.
- Лидер КНДР обвинил США в эскалации войны в Украине и предупредил об опасностях данного шага.
- Северная Корея и Россия взаимодействуют в военной сфере, что поднимает вопросы безопасности в регионе.
- Глава Госдепа США призвал к ответным шагам по отношению к России, Северной Корее и Ирану из-за их военного сотрудничества.
- КНДР, Россия и Китай поставляют друг другу оружие и средства военной техники, что усиливает напряженность в мировой политике.
КНДР назвала помощь США Украине "невероятной ошибкой"
Как отмечает издание, сестра лидера КНДР Ким Чен Ина Ким Йо Чжон обвинила США в эскалации войны в Украине и подчеркнула, что это ставит Европу на грань ядерной войны.
В своем заявлении, опубликованном государственным агентством KCNA, она подчеркнула: "США и Запад не должны игнорировать или недооценивать серьезные предупреждения России".
Ким также выразила сомнения в том, готов ли Запад к последствиям, если будет продолжать "играть с огнем" против России, напоминая, что РФ является ядерным государством.
Она назвала решение о поставках новой военной помощи Украине безответственным и опасным шагом.
Напомним, Северная Корея неоднократно снабжала оружие России для войны против Украины.
Россия потеряет возможность вести войну без поддержки своих приспешников
С заявлением по этому поводу глава Госдепа США выступил на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам дипломата, речь идет о "немедленных и взаимосвязанных" шагах, которые должны предпринять все союзники Киева.
Он также обратил внимание на то, что Иран продолжает поставлять РФ свои ударные дроны, а также построил завод для их производства на российской территории.
Более того, недавно Тегеран передал Москве сотни баллистических ракет малой дальности.
Что касается КНДР, она поставляет России оружие и боеприпасы, в частности ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.
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