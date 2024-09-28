План победы Украины. Блинкен заявил о следующих шагах США

По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, американские власти будут внимательно изучать и анализировать план победы Украины, который представил недавно Владимир Зеленский.

США тщательно изучают "план победы" Зеленского

Журналисты поинтересовались у шефа американской дипломатии, какой шанс у Украины получить в будущем разрешение на использование западного оружия для дальнобойных ударов по военным объектам РФ.

По словам Энтони Блинкена, команда Джо Байдена и союзники Украины изучают детали этого плана.

Кроме того, уже сейчас официальный Вашингтон размышляет над "дополнительными действиями", чтобы помочь украинцам добиться победы.

Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, если нужно, дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха, — подчеркнул глава Госдепа. Поделиться

Энтони Блинкен напомнил о том, что глава Белого дома "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".

Более того, Джо Байден хочет точно знать, что у Киева есть все, что ему необходимо для эффективной защиты.

Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Что важно знать о плане победы Украины

Глава государства Владимир Зеленский уже представил план победы президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камале Харрис.

План состоит из четырех ключевых пунктов.

первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

третий — запрос на конкретное современное вооружение;

четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".