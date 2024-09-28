План победы Украины. Блинкен заявил о следующих шагах США

По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, американские власти будут внимательно изучать и анализировать план победы Украины, который представил недавно Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Команда Джо Байден рассматривает возможные дополнительные действия для помощи Украине.
- План победы включает в себя гарантии безопасности от западных стран, продолжение наступления на позиции России, запрос на современное вооружение и международную финансовую помощь.
- Сохранение поддержки США для Украины очень важно.
США тщательно изучают "план победы" Зеленского
Журналисты поинтересовались у шефа американской дипломатии, какой шанс у Украины получить в будущем разрешение на использование западного оружия для дальнобойных ударов по военным объектам РФ.
По словам Энтони Блинкена, команда Джо Байдена и союзники Украины изучают детали этого плана.
Кроме того, уже сейчас официальный Вашингтон размышляет над "дополнительными действиями", чтобы помочь украинцам добиться победы.
Энтони Блинкен напомнил о том, что глава Белого дома "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".
Более того, Джо Байден хочет точно знать, что у Киева есть все, что ему необходимо для эффективной защиты.
Что важно знать о плане победы Украины
Глава государства Владимир Зеленский уже представил план победы президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камале Харрис.
План состоит из четырех ключевых пунктов.
первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий — запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".
Кроме того, указано, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти.
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