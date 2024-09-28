План перемоги України. Блінкен заявив про наступні кроки США
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План перемоги України. Блінкен заявив про наступні кроки США

Блінкен
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Джерело:  Голос Америки

За словами глави Держдепу Ентоні Блінкена, наразі американська влада буде уважно вивчати та аналізувати план перемоги України, який представив нещодавно Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Команда Джо Байдена розглядає можливі додаткові дії для допомоги Україні.
  • План перемоги включає гарантії безпеки від західних країн, продовження наступу на позиції Росії, запит на сучасне озброєння та міжнародну фінансову допомогу.
  • Збереження підтримки США для України наразі дуже важливе.

США ретельно вивчають "план перемоги" Зеленського

Журналісти поцікавилися у шефа американської дипломатії, який шанс в України отримати майбутньому дозвіл на використання західної зброї для далекобійних ударів по військових об'єктах РФ.

За словами Ентоні Блінкена, команда Джо Байдена та союзники України наразі вивчають деталі цього плану.

Окрім того, уже зараз офіційний Вашингтон розмірковує над "додатковими діями", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, — якщо потрібно, — додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху, — підкреслив глава Держдепу.

Ентоні Блінкен нагадав про те, що очільник Білого дому "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

Ба більше, Джо Байден хоче точно знати, що Київ має все, що йому необхідно для ефективного захисту.

Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

Що важливо знати про план перемоги України

Глава держави Володимир Зеленський уже представив план перемоги президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.

План складається з чотирьох ключових пунктів.

  • перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;

  • другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;

  • третій — запит на конкретне сучасне озброєння;

  • четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".

Окрім того, наголошується, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на можливе повернення Дональда Трампа до влади.

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