Боррель жорстко відповів на докір Трампа щодо України

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель поставив на місце кандидата у президента США Дональда Трампа, який цинічно звинуватив Євросоюз у недостатній допомозі Україні.
Головні тези:
- Євросоюз надав значну допомогу Україні після початку російського вторгнення.
- Йдеться про понад 130 млдрд доларів.
- Окрім того, Брюссель надав країні статус кандидата та перспективу членства, що є важливим політичним сигналом.
Трамп знову розлютив владу ЄС
Жозеп Боррель звернув увагу на те, що допомога, яку офіційний Брюссель надав Україні після початку російського повномасштабного вторгнення, є справді масштабною.
За словами дипломата, військова частина наданої країнами ЄС допомоги становить 45 мільярдів євро, що менше від того, що надають США, але водночас "не є малою сумою".
Ба більше, наголошується, що у політичному вимірі Євросоюз надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства.
Жозеп Боррель також зазначив, що це було "немислимим" до початку повномасштабної російської війни.
Не можна також ігнорувати той факт, що Брюссель продовжує надавати Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців.
Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа
Український лідер Володимир Зеленський зустрівся 27 вересня з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.
Вони провели переговори в Trump Tower у Нью-Йорку.
За словами республіканця, він та Зеленський збираються це "обговорити і подивитися, що можуть придумати".
Володимир Зеленський наголосив, що у нього та Трампа "спільний погляд щодо того, що війну в Україні потрібно зупинити".
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