Боррель жорстко відповів на докір Трампа щодо України
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Боррель жорстко відповів на докір Трампа щодо України

Боррель
Джерело:  Укрінформ

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель поставив на місце кандидата у президента США Дональда Трампа, який цинічно звинуватив Євросоюз у недостатній допомозі Україні.

Головні тези:

  • Євросоюз надав значну допомогу Україні після початку російського вторгнення.
  • Йдеться про понад 130 млдрд доларів.
  • Окрім того, Брюссель надав країні статус кандидата та перспективу членства, що є важливим політичним сигналом.

Трамп знову розлютив владу ЄС

Жозеп Боррель звернув увагу на те, що допомога, яку офіційний Брюссель надав Україні після початку російського повномасштабного вторгнення, є справді масштабною.

Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, — європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України — у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, — це більше за вас (американців — ред.). Це вже понад 130 мільярдів євро.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Шеф європейської дипломатії

За словами дипломата, військова частина наданої країнами ЄС допомоги становить 45 мільярдів євро, що менше від того, що надають США, але водночас "не є малою сумою".

Ба більше, наголошується, що у політичному вимірі Євросоюз надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства.

Жозеп Боррель також зазначив, що це було "немислимим" до початку повномасштабної російської війни.

Не можна також ігнорувати той факт, що Брюссель продовжує надавати Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа

Український лідер Володимир Зеленський зустрівся 27 вересня з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.

Вони провели переговори в Trump Tower у Нью-Йорку.

Для мене честь, що президент з нами, і він багато пережив, — сказав Трамп, маючи на увазі Зеленського, повідомило агентство The Guardian.

За словами республіканця, він та Зеленський збираються це "обговорити і подивитися, що можуть придумати".

Володимир Зеленський наголосив, що у нього та Трампа "спільний погляд щодо того, що війну в Україні потрібно зупинити".

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