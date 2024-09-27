Трамп неочікувано змінив рішення щодо зустрічі з Зеленським

Кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що все-таки планує провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у США.

Зустріч Зеленського та Трампа все ж відбудеться

Згідно з останніми даними, лідер республіканців проведе перемовини з президентом України у Нью-Йорку вранці 27 вересня, близько 9:45 (о 16:45 за Києвом).

Окрім того, відомо, що це станеться у Trump Tower.

Дональд Трамп продовжує стверджувати, що знає як домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Я скажу таке: я вірю, що мені вдасться досить швидко домовитися між президентом Путіним і президентом Зеленським. Я не хочу говорити вам, що це буде. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

За словами одіозного політика, в його стратегії не йдеться про капітуляцію України, й вона "полягає в тому, щоб рятувати життя".

Дональд Трамп не погоджується з президентом України, який вважає, що така угода неможлива.

Він не знає мене, але я незгодний, — заявив республіканець. Поширити

Трамп виступив зі скандальною заявою про Зеленського

Нещодавно лідер республіканців прокоментував офіційний візит президента України до США. Однак не обійшлося без їдкої та недоречної іронії.

Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії — щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів, — цинічно заявив Трамп. Поширити

На переконання республіканця, український лідер "сильно хоче”, щоб Камала Гарріс перемогла на виборах.

Трамп також вкотре додав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.