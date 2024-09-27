Трамп неочікувано змінив рішення щодо зустрічі з Зеленським

Кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що все-таки планує провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у США.
Головні тези:
- Зустріч Трампа з українським лідером повинна відбутися в Trump Tower.
- Трамп висловив впевненість в можливості досягнення угоди між Зеленським та Путіним.
- Республіканець продовжує виступати з цинічними заявами про Україну та Володимира Зеленського.
Зустріч Зеленського та Трампа все ж відбудеться
Згідно з останніми даними, лідер республіканців проведе перемовини з президентом України у Нью-Йорку вранці 27 вересня, близько 9:45 (о 16:45 за Києвом).
Окрім того, відомо, що це станеться у Trump Tower.
Дональд Трамп продовжує стверджувати, що знає як домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.
За словами одіозного політика, в його стратегії не йдеться про капітуляцію України, й вона "полягає в тому, щоб рятувати життя".
Дональд Трамп не погоджується з президентом України, який вважає, що така угода неможлива.
Трамп виступив зі скандальною заявою про Зеленського
Нещодавно лідер республіканців прокоментував офіційний візит президента України до США. Однак не обійшлося без їдкої та недоречної іронії.
На переконання республіканця, український лідер "сильно хоче”, щоб Камала Гарріс перемогла на виборах.
Трамп також вкотре додав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.
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