РФ прагне забезпечити перемогу Трампа на виборах через використання ШІ — розвідка США
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РФ прагне забезпечити перемогу Трампа на виборах через використання ШІ — розвідка США

РФ прагне забезпечити перемогу Трампа на виборах через використання ШІ — розвідка США
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Джерело:  Reuters

Кремль створив більше ШІ-контенту для впливу на президентські вибори у США, ніж будь-яка інша іноземна держава. Зокрема це відбувається в рамках зусиль з підтримки Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Росія активно використовує штучний інтелект для просування Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс і Демократичної партії.
  • Кремль створює більше ШІ-контенту для впливу на вибори у США, ніж будь-яка інша іноземна держава, зосереджуючись на кампанії Гарріс-Волза.
  • Російські боти розповсюджують фейкові відео, щоб дискредитувати Камалу Гарріс і вплинути на політичну ситуацію в США.
  • Поширення дезінформаційних відео та імітація подій через штучний інтелект є складними методами впливу на громадську думку в Україні та світі.

Як РФ використовує ШІ для впливу на вибори президента в США

Як розповів представник Управління директора національної розвідки (ODNI), який побажав залишитися анонімним, Росія активно використовує штучний інтелект для просування Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс і Демократичної партії, зокрема через теорії змови.

Генеративний ШІ, як пояснив чиновник, створює контент — текст, зображення та відео — які виглядають як створені людиною, на основі навчання на попередніх даних.

Росія, за словами представника ODNI, використовує ШІ-контент для впливу на вибори більше, ніж інші країни, хоча точний обсяг такого контенту не називається. Вона також має кращий досвід і краще розуміє, як працюють вибори в США, та які цілі обирати для впливу.

На питання про методи поширення цього контенту чиновник згадав заяву Міністерства юстиції від 9 липня, яка стосується російської операції, що використовувала акаунти в соцмережах з удосконаленими ШІ-функціями для впливу на США та інші країни.

Зокрема, "російські впливові особи" створили відео, в якому жінка звинувачує Камалу Гарріс у втечі з місця аварії. Хоча відео було зрежисоване, а не створене за допомогою ШІ, Microsoft виявила, що це частина російської дезінформаційної кампанії.

Китай також використовує ШІ-контент, але переважно для формування свого міжнародного іміджу, а не для втручання у вибори США.

Російські боти поширюють фейкові відео для дискредитації Камали Гарріс

Як зазначається у звіті Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC), за останні кілька місяців Росія змінила тактику впливу на політичну ситуацію в США, зосередившись на кампанії Гарріс-Волза, поширюючи дезінформаційні відео.

Згадуються дві групи тролів — Storm-1516 і нова Storm-1679, які створили та розповсюдили два відео про Гарріс, що набрали мільйони переглядів.

У першому відео йдеться про нібито напад прихильників Гарріс на учасника мітингу на підтримку Дональда Трампа. У другому відео акторка, схожа на Гарріс, зображена, як вона тікає з місця ДТП.

Ці відео поширюються від імені вигаданого місцевого ЗМІ з Сан-Франциско, створеного за кілька днів до їх публікації.

Нова група тролів Storm-1679 переключила свою увагу з контенту про Олімпійські ігри в Парижі на поширення фейкових відео, що дискредитують Гарріс. Одне з таких відео, що містило неправдиві заяви, зібрало понад 100 тисяч переглядів у Telegram за кілька годин.

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