Гарріс випереджає Трампа на 5 пунктів — результати опитування

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого конкурента від Республіканської партії Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів.

Гарріс випереджає Трампа на 5 пунктів

Згідно з опитуванням, ставлення до Гарріс значно покращилося з моменту її висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії. 48% із 1000 зареєстрованих виборців висловили позитивне ставлення до неї, що є суттєвим зростанням порівняно з 32% у липні.

Це найбільший стрибок у рейтингу політиків, зафіксований NBC з часів зростання підтримки Джорджа Буша-молодшого після терактів 11 вересня 2001 року.

Фото — nbcnews.com

Щодо Трампа, 40% респондентів оцінили його позитивно, що лише трохи більше, ніж 38% у липні. Опитування проводилось з 13 по 17 вересня, з похибкою у 3 процентні пункти.

Інше опитування CBS News також показало, що Гарріс випереджає Трампа на 4 відсоткові пункти серед тих, хто планує голосувати, з похибкою в межах 2 процентних пунктів.

Ці результати загалом відповідають іншим національним опитуванням, включаючи дослідження Reuters/Ipsos, які свідчать про напружену боротьбу напередодні виборів 5 листопада.

Хоча загальнонаціональні опитування дають важливе розуміння настроїв електорату, переможця визначить голосування Колегії виборників у кожному штаті. Ключову роль відіграють кілька штатів, де вирішаться доленосні баталії, — підсумувало видання. Поширити

Опитування CBS, проведене з 18 по 20 вересня серед 3 129 зареєстрованих виборців, також показало зростання підтримки Гарріс на 2 відсоткові пункти після її виступу на дебатах 10 вересня та позитивних економічних новин.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.