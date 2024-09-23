Гаррис опережает Трампа на 5 пунктов — результаты опроса

Вице-президент США Камала Гаррис опережает своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.

Гаррис опережает Трампа на 5 пунктов

Согласно опросу, отношение к Гаррису значительно улучшилось с момента его выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. 48% из 1000 зарегистрированных избирателей выразили положительное отношение к ней, что является существенным ростом по сравнению с 32% в июле.

Это самый большой скачок в рейтинге политиков, зафиксированный NBC со времен роста поддержки Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 года.

Фото — nbcnews.com

Относительно Трампа, 40% респондентов оценили его положительно, что лишь чуть больше 38% в июле. Опрос проводился с 13 по 17 сентября, с погрешностью в 3 процентных пункта.

Другой опрос CBS News также показал, что Гаррис опережает Трампа на 4 процентных пункта среди планирующих голосовать с погрешностью в пределах 2 процентных пунктов.

Эти результаты в целом отвечают другим национальным опросам, включая исследования Reuters/Ipsos, свидетельствующие о напряженной борьбе накануне выборов 5 ноября.

Хотя общенациональные опросы дают важное понимание настроений электората, победитель определит голосование Коллегии выборщиков в каждом штате. Ключевую роль играют несколько штатов, где решатся судьбоносные баталии, — подытожило издание. Поделиться

Опрос CBS, проведенный с 18 по 20 сентября среди 3 129 зарегистрированных избирателей, также показал рост поддержки Гаррис на 2 процентных пункта после ее выступления на дебатах 10 сентября и положительных экономических новостей.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.