Гаррис опережает Трампа на 5 пунктов — результаты опроса

Вице-президент США Камала Гаррис опережает своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.
Главные тезисы
- Уровень поддержки Камалы Гаррис значительно вырос с момента ее выдвижения на пост президента от Демократической партии.
- Она опережает Трампа на 5 пунктов по популярности среди избирателей, согласно опросам NBC и CBS News.
- Результаты опросов свидетельствуют о напряженной борьбе между кандидатами накануне выборов 5 ноября.
- Большинство экспертов предполагают, что победа Гаррис для Украины будет более выгодной, чем победа Трампа, учитывая их позиции по поддержке страны.
- Победителя выборов президента в США определит голосование Коллегии выборщиков в каждом штате, играющих ключевую роль в итоговом результате.
Гаррис опережает Трампа на 5 пунктов
Согласно опросу, отношение к Гаррису значительно улучшилось с момента его выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. 48% из 1000 зарегистрированных избирателей выразили положительное отношение к ней, что является существенным ростом по сравнению с 32% в июле.
Это самый большой скачок в рейтинге политиков, зафиксированный NBC со времен роста поддержки Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 года.
Относительно Трампа, 40% респондентов оценили его положительно, что лишь чуть больше 38% в июле. Опрос проводился с 13 по 17 сентября, с погрешностью в 3 процентных пункта.
Другой опрос CBS News также показал, что Гаррис опережает Трампа на 4 процентных пункта среди планирующих голосовать с погрешностью в пределах 2 процентных пунктов.
Эти результаты в целом отвечают другим национальным опросам, включая исследования Reuters/Ipsos, свидетельствующие о напряженной борьбе накануне выборов 5 ноября.
Опрос CBS, проведенный с 18 по 20 сентября среди 3 129 зарегистрированных избирателей, также показал рост поддержки Гаррис на 2 процентных пункта после ее выступления на дебатах 10 сентября и положительных экономических новостей.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.
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