Трамп отказался от повторных дебатов с Гаррисом — причина

Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с вице-президентом Камалой Гаррис. Республиканец утверждает, что проводить новые дебаты уже слишком поздно.
Главные тезисы
- Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с Камалой Гаррис, утверждая, что проводить новые дебаты уже слишком поздно из-за начавшегося голосования на выборах 2024 года.
- Трамп заявил, что дебаты нужны Гаррису, поскольку она якобы отстает в рейтингах, но отметил, что проводить их перед выборами будет неуместно.
- Эксперты считают, что победа Камалы Гаррис на выборах президента в США важна для Украины, так как она обещает поддерживать страну и помогать ей в будущем.
- Трамп, в свою очередь, делал неоднозначные заявления по поводу поддержки Украины, что вызывает опасения у ряда экспертов и политиков.
Трамп считает, что проводить второй раунд дебатов с Гаррис "уже поздно"
Дональд Трамп объяснил свой отказ от участия в прениях тем, что голосование на выборах 2024 года уже началось.
Трамп также заявил, что дебаты нужны Гаррису, поскольку, по его словам, она якобы отстает в рейтингах.
Напомним, 11 сентября состоялись дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Гаррис и Дональдом Трампом на телеканале ABC News. По результатам первого после дебатов опроса по выборам вице-президент США и кандидат от Демократической партии Гаррис опережала Трампа с результатом 47% против 42%.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине через день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.
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