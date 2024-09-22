Трамп отказался от повторных дебатов с Гаррисом — причина

Дональд Трамп отказался от второго раунда дебатов с вице-президентом Камалой Гаррис. Республиканец утверждает, что проводить новые дебаты уже слишком поздно.

Трамп считает, что проводить второй раунд дебатов с Гаррис "уже поздно"

Дональд Трамп объяснил свой отказ от участия в прениях тем, что голосование на выборах 2024 года уже началось.

Проблема с новыми дебатами в том, что слишком поздно, поскольку избиратели уже голосуют. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Трамп также заявил, что дебаты нужны Гаррису, поскольку, по его словам, она якобы отстает в рейтингах.

Теперь она хочет дебатов на CNN перед выборами, потому что значительно проиграет, — добавил Трамп. Поделиться

Напомним, 11 сентября состоялись дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Гаррис и Дональдом Трампом на телеканале ABC News. По результатам первого после дебатов опроса по выборам вице-президент США и кандидат от Демократической партии Гаррис опережала Трампа с результатом 47% против 42%.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экспрезидентом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поддержке Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.