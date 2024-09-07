Путин пытается посеять раздор среди американцев перед выборами — Белый дом

Джон Кирби, советник по коммуникациям в сфере безопасности Белого дома, заявил, что американцам нужно серьезно относиться к угрозе вмешательства России в выборы президента США.
Главные тезисы
- Путин пытается посеять раздор среди американцев перед выборами через дезинформацию и пропаганду.
- Использование искусственного интеллекта угрожает выборам, делая вмешательство России все более изощренным.
- США направляют военную помощь Украине для борьбы с российской агрессией, предоставляя средства обороны и технику.
- Новый пакет военной помощи на 250 млн долл для Украины включает противовоздушную оборону и другое вооружение.
- Белый дом подчеркнул серьезность ситуации и готовность принять меры в отношении российских попыток вмешательства в выборы.
Мы должны воспринимать это серьезно — Кирби
Кирби прокомментировал санкции, наложенные на российскую государственную медиасеть RT за кампанию по попытке влияния на американские выборы 2024 года.
По мнению Кирби, угроза вмешательства России в выборы сейчас "изящнее", чем в предыдущие избирательные кампании.
По мнению Кирби, “нет сомнений в том, что Путин пытается “посеять раздор” среди американцев с помощью дезинформации и пропаганды.
Чиновник заявил, что возлагается на следственные органы в этом вопросе.
Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и принять соответствующие меры.
Новый пакет военной помощи от США поможет Украине в войне против России
Относительно использования той американской помощи, которая доступна до конца бюджетного года, президент США Джо Байден остается преданным использованию этих средств "надлежащим образом" и "столь энергично", насколько нам нужно, чтобы обеспечить потребности Украины, рассказал Кирби.
В новый пакет военной помощи на сумму 250 млн долл. войдут средства противовоздушной обороны, в том числе артиллерийские боеприпасы, ракеты HIMARS, боевые машины, а также патрульные катера и прочее.
Мы знаем, что [украинские силы — ред.] проводят операции в районе Курска, но вы увидите в этом пакете средства обороноспособности, — подчеркнул Кирби.
Этот пакет является доказательством нашей приверженности обеспечению Украины всеми необходимыми инструментами и возможностями, оружием и тренингами по отношению к некоторым видам этого оружия, чтобы они смогли продолжать отражать российскую агрессию и добиваться успеха на поле боя.
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