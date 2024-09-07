Путин пытается посеять раздор среди американцев перед выборами — Белый дом

Джон Кирби, советник по коммуникациям в сфере безопасности Белого дома, заявил, что американцам нужно серьезно относиться к угрозе вмешательства России в выборы президента США.

Мы должны воспринимать это серьезно — Кирби

Кирби прокомментировал санкции, наложенные на российскую государственную медиасеть RT за кампанию по попытке влияния на американские выборы 2024 года.

По мнению Кирби, угроза вмешательства России в выборы сейчас "изящнее", чем в предыдущие избирательные кампании.

Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансировали компанию, расположенную в США, в Теннесси. Так что речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали намного изящнее. Джон Кирби Советник по вопросам коммуникаций в сфере безопасности Белого дома

По мнению Кирби, “нет сомнений в том, что Путин пытается “посеять раздор” среди американцев с помощью дезинформации и пропаганды.

Американцы должны воспринимать это серьезно, отмечает чиновник Белого дома. Поделиться

Чиновник заявил, что возлагается на следственные органы в этом вопросе.

Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и принять соответствующие меры.

Новый пакет военной помощи от США поможет Украине в войне против России

Относительно использования той американской помощи, которая доступна до конца бюджетного года, президент США Джо Байден остается преданным использованию этих средств "надлежащим образом" и "столь энергично", насколько нам нужно, чтобы обеспечить потребности Украины, рассказал Кирби.

В новый пакет военной помощи на сумму 250 млн долл. войдут средства противовоздушной обороны, в том числе артиллерийские боеприпасы, ракеты HIMARS, боевые машины, а также патрульные катера и прочее.

Мы знаем, что [украинские силы — ред.] проводят операции в районе Курска, но вы увидите в этом пакете средства обороноспособности, — подчеркнул Кирби.