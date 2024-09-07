Путін намагається посіяти розбрат серед американців перед виборами — Білий дім

Джон Кірбі, радник з питань комунікацій у сфері безпеки Білого дому, заявив, що американцям треба серйозно ставитися до загрози втручання Росії у вибори президента США.
Головні тези:
- Путін намагається викликати розбрат серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди перед виборами в США.
- Загроза втручання Росії у виборчий процес стає все більш витонченою та містить використання штучного інтелекту.
- Штати надають допомогу Україні у відстоюванні від російської агресії шляхом постачання нового пакета військової техніки та засобів оборони.
- У пакет допомоги для України входять артилерійські боєприпаси, ракети HIMARS, бойові машини та патрульні катери.
- США підтримують Україну в забезпеченні необхідних інструментів для відбивання російської агресії на фронті.
Ми повинні сприймати це серйозно — Кірбі
Кірбі прокоментував санкції, накладені на російську державну медіамережу RT за кампанію зі спроби впливу на американські вибори 2024 року.
На думку Кірбі, загроза втручання Росії у вибори зараз “витонченіша”, ніж у попередні виборчі кампанії.
На думку Кірбі, “немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається “посіяти розбрат” серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди.
Посадовець заявив, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.
Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів.
Новий пакет військової допомоги від США допоможе Україні у війні проти Росії
Стосовно використання тієї американської допомоги, що доступна до кінця бюджетного року, президент США Джо Байден залишається відданим використанню цих коштів “належним чином” і “настільки енергійно”, наскільки нам потрібно, щоб забезпечити потреби України, розповів Кірбі.
У новий пакет військової допомоги на суму 250 млн дол увійдуть засоби протиповітряної оборони, зокрема артилерійські боєприпаси, ракети HIMARS, бойові машини, а також патрульні катери та інше.
Ми знаємо, що [українські сили, — ред.] проводять операції в районі Курська, але ви побачите в цьому пакеті засоби обороноздатності, — наголосив Кірбі.
Цей пакет є доказом нашої відданості забезпеченню України всіма необхідними інструментами та можливостями, зброєю та тренінгами стосовно деяких видів цієї зброї, щоб вони змогли продовжувати відбивати російську агресію та досягати успіху на полі бою.
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