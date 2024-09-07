Путін намагається посіяти розбрат серед американців перед виборами — Білий дім

Джон Кірбі, радник з питань комунікацій у сфері безпеки Білого дому, заявив, що американцям треба серйозно ставитися до загрози втручання Росії у вибори президента США.

Ми повинні сприймати це серйозно — Кірбі

Кірбі прокоментував санкції, накладені на російську державну медіамережу RT за кампанію зі спроби впливу на американські вибори 2024 року.

На думку Кірбі, загроза втручання Росії у вибори зараз “витонченіша”, ніж у попередні виборчі кампанії.

Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансували компанію, розташовану в США, у Теннессі. Так що йдеться не тільки про російські боти, тролі та підроблені персони в соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими. Джон Кірбі Радник з питань комунікацій у сфері безпеки Білого дому

На думку Кірбі, “немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається “посіяти розбрат” серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди.

Американці повинні сприймати це серйозно, наголошує посадовець Білого дому. Поширити

Посадовець заявив, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.

Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів.

Новий пакет військової допомоги від США допоможе Україні у війні проти Росії

Стосовно використання тієї американської допомоги, що доступна до кінця бюджетного року, президент США Джо Байден залишається відданим використанню цих коштів “належним чином” і “настільки енергійно”, наскільки нам потрібно, щоб забезпечити потреби України, розповів Кірбі.

У новий пакет військової допомоги на суму 250 млн дол увійдуть засоби протиповітряної оборони, зокрема артилерійські боєприпаси, ракети HIMARS, бойові машини, а також патрульні катери та інше.

Ми знаємо, що [українські сили, — ред.] проводять операції в районі Курська, але ви побачите в цьому пакеті засоби обороноздатності, — наголосив Кірбі.