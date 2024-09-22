Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс — причина

Дональд Трамп відмовився від другого раунду дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Республіканець стверджує, що проводити нові дебати вже “занадто пізно”.

Трамп вважає, що проводити другий раунд дебатів з Гарріс “вже пізно”

Дональд Трамп пояснив свою відмову від участі в дебатах тим, що голосування на виборах 2024 року вже розпочалося.

Проблема з новими дебатами в тому, що вже занадто пізно, оскільки виборці вже голосують. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Трамп також заявив, що дебати потрібні Гарріс, оскільки, за його словами, вона нібито відстає в рейтингах.

Тепер вона хоче дебатів на CNN перед виборами, бо значно програє, — додав Трамп. Поширити

Нагадаємо, 11 вересня відбулися дебати між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом на телеканалі ABC News. За результатами першого після дебатів опитування щодо виборів віцепрезидентка США та кандидатка від Демократичної партії Гарріс випереджала Трампа з результатом 47% проти 42%.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.