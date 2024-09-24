Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського щодо його візиту до США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії" та знов заговорив про нібито свій план завершення війни РФ проти України.

Трамп оскандалився заявою про Зеленського

Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії — щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів". Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Трамп також додав, що, на його думку, Володимир Зеленський "сильно хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство", — вкотре заявив Трамп. Поширити

Трамп вкотре повторив, що розробив чіткий план завершення війни

Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.

Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.

Here's my conversation with @realDonaldTrump



It's here on X in full, and is up everywhere else too. Links in comment.



Timestamps:

0:00 - Introduction

1:09 - Psychology of winning and losing

3:51 - Politics is a dirty game

5:28 - Business vs politics

8:04 - War in Ukraine

9:53 -… pic.twitter.com/64pCfH8JPs — Lex Fridman (@lexfridman) September 3, 2024

Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними, — додав Трамп. Поширити

Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".

Володимир Зеленський зазначив, що кандидат в американські лідери від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".