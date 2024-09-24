Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського щодо його візиту до США
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Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського щодо його візиту до США

Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського щодо його візиту до США
Джерело:  Bloomberg

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії" та знов заговорив про нібито свій план завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

 

  • Володимир Зеленський відповів, що ідея про те, щоб Україна має понести відповідальність за припинення війни, неприпустима.
  • Трамп вказав, що має “дуже чіткий план” зупинення війни, але відмовився розкрити його деталі до повернення до Білого дому.
  • Зеленський вважає, що Трамп не поспішає розуміти справжні складнощі та жертви, необхідні для завершення війни в Україні.

Трамп оскандалився заявою про Зеленського

Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії — щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Трамп також додав, що, на його думку, Володимир Зеленський "сильно хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство", — вкотре заявив Трамп.

Трамп вкотре повторив, що розробив чіткий план завершення війни

Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.

Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.

Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними, — додав Трамп.

Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".

Володимир Зеленський зазначив, що кандидат в американські лідери від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити". 

Його послання, схоже, у тому, що Україна має принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну та про те, хто її несе. Ідея про те, що світ має покласти край цій війні за рахунок України, неприйнятна, — наголосив президент України.

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