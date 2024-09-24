Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського щодо його візиту до США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії" та знов заговорив про нібито свій план завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Володимир Зеленський відповів, що ідея про те, щоб Україна має понести відповідальність за припинення війни, неприпустима.
- Трамп вказав, що має “дуже чіткий план” зупинення війни, але відмовився розкрити його деталі до повернення до Білого дому.
- Зеленський вважає, що Трамп не поспішає розуміти справжні складнощі та жертви, необхідні для завершення війни в Україні.
Трамп оскандалився заявою про Зеленського
Трамп також додав, що, на його думку, Володимир Зеленський "сильно хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.
Трамп вкотре повторив, що розробив чіткий план завершення війни
Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.
Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.
Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".
Володимир Зеленський зазначив, що кандидат в американські лідери від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".
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