Зеленський в США зустрінеться з Байденом, Гарріс і Трампом — відома дата

Президент України Володимир Зеленський відвідає США на наступному тижні. 26 вересня він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, також плануються перемовини з лідером Республіканської партії Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Зеленський зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом для обговорення війни між Росією та Україною.
- Візит заплановано на 26 вересня 2024 року.
- Президент України представить свій план перемоги.
- Очікується обговорення підтримки США в боротьбі за свободу та захист від російської агресії.
- Зеленський виступить на засіданні Генеральної Асамблеї ООН та проведе зустрічі з представниками американських компаній та міжнародних організацій.
Зеленський зустрінеться з Байденом, Гарріс і Трампом
Перемовини пройдуть у Білому домі. Саме там голову української держави зустрінуть чинний президент США Байден і віцепрезидентка Гарріс.
Інформацію про візит Зеленського у США підтверджує прессекретар президента України. Голова української держави також зустрінеться з лідером Республіканської партії Дональдом Трампом.
Зеленський презентує у США план перемоги України.
Під час візиту у США Зеленський виступить на 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та проведе зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.
У програмі президента України також перемовини з керівництвом міжнародних організацій та українською громадою.
Що відомо про план перемоги України
Подробиці цього документу невідомі. Сам Зеленський говорив, що план має чотири основних пункти і ще один, який буде реалізовуватись вже після перемоги.
Французький оглядач Сільві Кауффманн спрогнозував пропозиції України у цьому документі. Серед них — вступ у НАТО до кінця 2024 року.
На думку Кауффманна, Байден навряд на це погодиться. Нібито Байден не хоче бачити Україну у НАТО.
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