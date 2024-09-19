Зеленський в США зустрінеться з Байденом, Гарріс і Трампом — відома дата

Президент України Володимир Зеленський відвідає США на наступному тижні. 26 вересня він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, також плануються перемовини з лідером Республіканської партії Дональдом Трампом.

Зеленський зустрінеться з Байденом, Гарріс і Трампом

Перемовини пройдуть у Білому домі. Саме там голову української держави зустрінуть чинний президент США Байден і віцепрезидентка Гарріс.

Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка підкреслять свою непохитну відданість підтримувати Україну, доки вона не переможе у цій війні. Карін Жан-П'єр Прессекретарка Білого дому

Інформацію про візит Зеленського у США підтверджує прессекретар президента України. Голова української держави також зустрінеться з лідером Республіканської партії Дональдом Трампом.

Зеленський презентує у США план перемоги України.

Володимир Зеленський проведе зустріч із Президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи. Президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом. Сергій Нікіфоров Прессекретар президента України

Під час візиту у США Зеленський виступить на 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та проведе зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.

У програмі президента України також перемовини з керівництвом міжнародних організацій та українською громадою.

Що відомо про план перемоги України

Подробиці цього документу невідомі. Сам Зеленський говорив, що план має чотири основних пункти і ще один, який буде реалізовуватись вже після перемоги.

Французький оглядач Сільві Кауффманн спрогнозував пропозиції України у цьому документі. Серед них — вступ у НАТО до кінця 2024 року.

На думку Кауффманна, Байден навряд на це погодиться. Нібито Байден не хоче бачити Україну у НАТО.