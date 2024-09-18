Зеленський заявив про повністю підготовлений "План перемоги України"

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 18 вересня розповів про готовність плану перемоги України. Найголовніше тепер — рішучість його реалізувати.
Головні тези:
- Володимир Зеленський підтвердив повну підготовку Плану перемоги України.
- План включає чотири основних та один післявоєнний пункт і розроблявся з залученням усіх ключових осіб.
- Президент закликав до реалізації плану з рішучістю, наголосивши на важливості миру та безпеки для України та Європи.
План перемоги України готовий — Зеленський
Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги — усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер — рішучість реалізувати.
Про це Президент розповів під час вечірнього звернення.
За його словами, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.
План перемоги України майже готовий
На наступному тижні Україна передасть партнерам власний план перемоги. Він вже готовий на 90%, про що президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 вересня.
Документ містить п’ять пунктів: чотири основних та один післявоєнний. Голова держави розповів про розробку цього плану.
Протягом усього дня в різних форматах (відбувались — ред.) наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення усіх пунктів.
До розробки плану долучили усіх ключових осіб. Як результат — готовність плану перемоги України на 90%.
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