План перемоги України. Подоляк розкрив важливі деталі

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, команда українського лідера Володимира Зеленського ніколи не створювала план завершення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.
Головні тези:
- План перемоги України не передбачає замороження конфлікту з Росією.
- Його головна ціль - перемога України та поразка країни-агресорки РФ.
- Президент Зеленський прагне отримати підтримку від союзників, зокрема від США, для реалізації своєї нової стратегії.
Чого очікувати від плану перемоги України
Новими подробицями радник глави ОПУ поділився в етері телеканалу "Настоящее время". За словами Михайла Подоляка, у президента України Володимира Зеленського, є чітка домінантна позиція з цього приводу.
За словами Подоляка, позиція України не змінилася — війна має закінчитися поразкою країни-агресорки РФ.
Він також вкотре наголосив, що це можна зробити, якщо союзники передадуть Україні достатню кількість зброї.
Як зазначив радник, йдеться про військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус.
Він також додав, що Курська операція фігурує в "плані перемоги" українського лідера.
План перемоги України — що важливо знати
За словами Володимира Зеленського, план наразі складається з чотирьох основних пунктів.
Ба більше, відомо, що є ще один — додатковий — він стосується післявоєнного періоду.
Першочергово глава держави планує ознайомити президента США Джо Байдена з цим планом, щоб дізнатися про його реакцію.
Як зазначив український лідер, якщо очільник Білого дому оцінить і підтримає вказаний план, а також запропонує щось своє, то команда українського лідера одразу почне його втілювати в життя.
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