План перемоги України. Подоляк розкрив важливі деталі

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, команда українського лідера Володимира Зеленського ніколи не створювала план завершення війни, де фігурувало б заморожування конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій.

Чого очікувати від плану перемоги України

Новими подробицями радник глави ОПУ поділився в етері телеканалу "Настоящее время". За словами Михайла Подоляка, у президента України Володимира Зеленського, є чітка домінантна позиція з цього приводу.

Жодного заморожування конфлікту, бо воно не призведе до фіналу війни як такої, а призведе тільки до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом більш масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територій, немає жодних концепцій заморозки конфлікту. Михайло Подоляк Радник глави Офісу президента України

За словами Подоляка, позиція України не змінилася — війна має закінчитися поразкою країни-агресорки РФ.

Він також вкотре наголосив, що це можна зробити, якщо союзники передадуть Україні достатню кількість зброї.

Як зазначив радник, йдеться про військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус.

Плюс Курська операція, яка показує, що дійсно можна ефективно працювати, зокрема на території Росії, приносячи туди і масштабуючи там війну, — пояснив Подоляк. Поширити

Він також додав, що Курська операція фігурує в "плані перемоги" українського лідера.

План перемоги України — що важливо знати

За словами Володимира Зеленського, план наразі складається з чотирьох основних пунктів.

Ба більше, відомо, що є ще один — додатковий — він стосується післявоєнного періоду.

Першочергово глава держави планує ознайомити президента США Джо Байдена з цим планом, щоб дізнатися про його реакцію.

Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Поширити

Як зазначив український лідер, якщо очільник Білого дому оцінить і підтримає вказаний план, а також запропонує щось своє, то команда українського лідера одразу почне його втілювати в життя.