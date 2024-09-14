Столтенберг заявив про провину НАТО у початку війни РФ проти України

Як вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Альянс насправді міг зробити більше, щоб Росія не почала повномасштабне вторгнення в Україну, однак членів блоку зупинив страх.

Столтенберг не приховує, що Альянс навіть не спробував врятувати Україну від війни

Як зазначив генсек, блок дійсно міг запобігти повномасштабній війні. До прикладу, надати Україні зброю, про яку вона просила, щоб захиститися від агресії.

Зараз ми надаємо військову техніку для війни — тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Генеральний секретар Альянсу нагадав про небажання членів блоку надавати зброю, про яку просила українська сторона перед російським вторгненням.

За його словами, на той момент НАТО справді дуже боявся ескалації у відносинах з Росією.

Ба більше, Столтенберг вкотре повторив, що завершення цієї війни можна досягти лише за столом переговорів.

Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській силі, — наголосив генсек. Поширити

Трамп лякає США війною з Росією

На переконання республіканця Дональда Трампа, перемога на виборах його суперниці Камали Гарріс означатиме для Америки війну з Росією

Скандальний політик звинувачує демократку у тому, що вона хоче повернути у Штатах військовий призов і "відправити ваших дітей на війну".

Голосуючи за Гарріс, ви голосуєте за війну з Росією. Хто-небудь хоче війни з Росією? Якщо це буде необхідно, ми підемо на це. Але бажано не допускати цього. Вона хоче повернути призов, закликати ваших дітей і відправити їх на війну, якої не повинно було бути, — заявив Трамп. Поширити

Окрім того, політик вкотре повторив свої попередні заяви про те, що закінчить війну в Україні та на Близькому Сході, "щойно стане президентом".