Як вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Альянс насправді міг зробити більше, щоб Росія не почала повномасштабне вторгнення в Україну, однак членів блоку зупинив страх.
Головні тези:
- НАТО визнав провину у початку вторгнення РФ в Україну.
- Столтенберг відповів, яким він бачить сценарій завершення війни.
- Трамп переконує, що перемога Камали Гарріс на виборах у США може призвести до конфлікту з Росією.
Столтенберг не приховує, що Альянс навіть не спробував врятувати Україну від війни
Як зазначив генсек, блок дійсно міг запобігти повномасштабній війні. До прикладу, надати Україні зброю, про яку вона просила, щоб захиститися від агресії.
Генеральний секретар Альянсу нагадав про небажання членів блоку надавати зброю, про яку просила українська сторона перед російським вторгненням.
За його словами, на той момент НАТО справді дуже боявся ескалації у відносинах з Росією.
Ба більше, Столтенберг вкотре повторив, що завершення цієї війни можна досягти лише за столом переговорів.
Трамп лякає США війною з Росією
На переконання республіканця Дональда Трампа, перемога на виборах його суперниці Камали Гарріс означатиме для Америки війну з Росією
Скандальний політик звинувачує демократку у тому, що вона хоче повернути у Штатах військовий призов і "відправити ваших дітей на війну".
Окрім того, політик вкотре повторив свої попередні заяви про те, що закінчить війну в Україні та на Близькому Сході, "щойно стане президентом".
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