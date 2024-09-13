Небензя в ООН цинічно заявив про можливість прямої війни НАТО з Росією

13 вересня постпред в ООН країни-агресорки Василь Небензя повністю повторив вчорашні тези нелегітимного президента РФ Володимира Путіна щодо “прямої війни НАТО з Росією” у випадку дозволу західних партнерів України бити наданою зброєю по РФ.

Небензя лякає світ прямою війною РФ з країнами НАТО

Постпред РФ в ООН прокоментував можливе зняття з України заборони завдавати ударів по Росії далекобійною західною зброєю

Якщо рішення про зняття обмежень дійсно ухвалене або буде ухвалене, це означатиме, що з цього моменту країни НАТО розпочинають пряму війну з Росією. У цьому випадку ми, зрозуміло, будемо змушені приймати відповідні рішення з усіма наслідками, що випливають з них для західних агресорів, — цинічно заявив дипломат-пропагандист РФ. Поширити

Небенз наголосив, що «відмазатися” від відповідальності та перевалити всю провину на Київ у наших західних колег уже не вийде».

Спірний аргумент Небензі полягає в тому, що тільки військовослужбовці НАТО можуть програмувати західні ракети, оскільки Україна не має доступу до розвідданих з натівських супутників.

Також Небензя додав, що те, що «українські націоналісти натискатимуть на кнопку (запуску ракет — ред.), ролі не відіграє».

В ОНН Небензя практично повторив учорашні тези Путіна. 12 вересня російський диктатор попередив, що якщо країни НАТО знімуть обмеження щодо застосування далекобійної зброї для Києва, то це означатиме, що вони воюють із Росією. За його словами, Україна сама не може завдавати ударів такою зброєю, оскільки покладається на дані із супутників НАТО.

Путін з переляку знову заговорив про НАТО як сторону конфлікту

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін боїться дозволів для України від країн-партнерів бити по території РФ західною далекобійною зброєю, тому цинічно заявив, що це нібито означатиме “пряму участь країн НАТО у війні в Україні”.

Диктатор РФ вважає, що Україна не зможе завдавати ураження сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва, оскільки це, мовляв, можливо лише за умови використання розвідданих із супутників, яких українська армія не має.

Очільник Кремля заявив, що вносити польотні завдання в системи можуть тільки військовослужбовці країн НАТО.

Тому, згідно зі своєю перекрученою логікою, він вважає дозвіл Україні бити західною зброєю по Росії “ухваленням рішення про безпосередню участь країн НАТО, США, європейських країн у війні в Україні".

Він думає, що таке рішення партнерів України "змінить саму природу конфлікту і означатиме, що країни НАТО, США і Європа воюють із Росією".