13 сентября постпред в ООН страны-агрессорки Василий Небензя полностью повторил вчерашние тезисы нелегитимного президента РФ Владимира Путина по поводу "прямой войны НАТО с Россией" в случае разрешения западных партнеров Украины бить предоставленным оружием по РФ.
Главные тезисы
- Небензя и Путин повторяют угрозы о прямой войне НАТО с Россией при разрешении Украины использовать предоставленное западное оружие.
- Россия использует угрозу прямой войны с НАТО для устрашения мира и перекладывания ответственности за конфликт на Украину и западных союзников.
- Небензя утверждает, что только НАТО контролирует западное оружие, отрицая возможность его использования Украиной без участия союзников.
- Путин и Небензя пытаются демонизировать возможность применения западного оружия со стороны Украины, обвиняя НАТО и западных союзников в потенциальной прямой войне с Россией.
Небензя пугает мир прямой войной РФ со странами НАТО
Постпред РФ в ООН прокомментировал возможное снятие с Украины запрета наносить удары по России дальнобойным западным оружием
Небенз подчеркнул, что «отмазаться» от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится».
Спорный аргумент Небензи состоит в том, что только военнослужащие НАТО могут программировать западные ракеты, поскольку у Украины нет доступа к разведданным из натовских спутников.
Также Небензя добавил, что то, что «украинские националисты будут нажимать кнопку (запуска ракет — ред.), роли не играет».
В ОНН Небензя практически повторил вчерашние тезисы Путина. 12 сентября российский диктатор предупредил, что если страны НАТО снимут ограничения по применению дальнобойного оружия для Киева, это будет означать, что они воюют с Россией. По его словам, Украина сама не может наносить удары таким оружием, поскольку полагается на данные со спутников НАТО.
Путин с испуга снова заговорил о НАТО как стороне конфликта
Нелегитимный президент России Владимир Путин боится разрешений для Украины от стран-партнеров бить по территории РФ западным дальнобойным оружием, поэтому цинично заявил, что это якобы будет означать "прямое участие стран НАТО в войне в Украине".
Диктатор РФ считает, что Украина не сможет наносить поражение современными высокоточными системами большой дальности западного производства, поскольку это, мол, возможно только при использовании разведданных со спутников, которых у украинской армии нет.
Глава Кремля заявил, что вносить полетные задачи в системы могут только военнослужащие стран НАТО.
Поэтому, согласно своей извращенной логике, он считает разрешение Украине бить западным оружием по России "принятием решения о непосредственном участии стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине".
Он считает, что такое решение партнеров Украины "изменит саму природу конфликта и будет означать, что страны НАТО, США и Европа воюют с Россией".
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