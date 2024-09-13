13 сентября постпред в ООН страны-агрессорки Василий Небензя полностью повторил вчерашние тезисы нелегитимного президента РФ Владимира Путина по поводу "прямой войны НАТО с Россией" в случае разрешения западных партнеров Украины бить предоставленным оружием по РФ.

Небензя пугает мир прямой войной РФ со странами НАТО

Постпред РФ в ООН прокомментировал возможное снятие с Украины запрета наносить удары по России дальнобойным западным оружием

Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это означает, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них последствиями для западных агрессоров, — цинично заявил дипломат-пропагандист РФ. Поделиться

Небенз подчеркнул, что «отмазаться» от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится».

Спорный аргумент Небензи состоит в том, что только военнослужащие НАТО могут программировать западные ракеты, поскольку у Украины нет доступа к разведданным из натовских спутников.

Также Небензя добавил, что то, что «украинские националисты будут нажимать кнопку (запуска ракет — ред.), роли не играет».

В ОНН Небензя практически повторил вчерашние тезисы Путина. 12 сентября российский диктатор предупредил, что если страны НАТО снимут ограничения по применению дальнобойного оружия для Киева, это будет означать, что они воюют с Россией. По его словам, Украина сама не может наносить удары таким оружием, поскольку полагается на данные со спутников НАТО.

Путин с испуга снова заговорил о НАТО как стороне конфликта

Нелегитимный президент России Владимир Путин боится разрешений для Украины от стран-партнеров бить по территории РФ западным дальнобойным оружием, поэтому цинично заявил, что это якобы будет означать "прямое участие стран НАТО в войне в Украине".

Диктатор РФ считает, что Украина не сможет наносить поражение современными высокоточными системами большой дальности западного производства, поскольку это, мол, возможно только при использовании разведданных со спутников, которых у украинской армии нет.

Глава Кремля заявил, что вносить полетные задачи в системы могут только военнослужащие стран НАТО.

Поэтому, согласно своей извращенной логике, он считает разрешение Украине бить западным оружием по России "принятием решения о непосредственном участии стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине".

Он считает, что такое решение партнеров Украины "изменит саму природу конфликта и будет означать, что страны НАТО, США и Европа воюют с Россией".