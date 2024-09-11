Коли Росія буде спроможна напасти на країну НАТО — прогноз Пісторіуса

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вже за кілька років Росія буде спроможна напасти на країну НАТО. Як він розповів під час обговорення бюджету на 2025 рік, РФ зробила ставку на військову економіку.
Головні тези:
- Росія за кілька років може бути спроможна напасти на країну НАТО за прогнозом міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
- Німеччина активно збільшує власні оборонні можливості та надає військову допомогу Україні у зв'язку з загрозою з боку Росії.
- Пісторіус підкреслює необхідність збільшення оборонних витрат як для німецької армії, так і для українських Збройних сил.
- Військова допомога Німеччини Україні включає передачу різного озброєння та обладнання, що допоможе в українській обороні.
Росія може напасти на країну НАТО через декілька років
Пісторіус звернув увагу на безпекову ситуацію. За його прогнозом, найближчі роки вона буде дуже серйозною.
Німеччина вже зосередилась на підвищенні власної обороноздатності. Водночас вона допомагає Україні захиститись від російської агресії та передасть:
чотири системи Iris-T;
п’ять САУ Gepard;
деяку частину з обіцяних раніше 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000;
до 40 танків Leopard 1A5;
20 БМП Marder;
декілька тисяч боєприпасів для танків та артилерії;
бойові дрони.
Усе перераховане озброєння Німеччина планує передати Україні до кінця 2024 року.
Пісторіус зазначив, що на оборонні витрати потрібно більше грошей. Цього потребує і німецька армія, і українська.
У 2025 році на оборонні витрати Німеччина виділила 75 млрд євро, хоча Пісторіус просив більшу суму. Він просить у майбутньому збільшити цю частку.
Військова допомога Україні від Німеччини
Пісторіус назвав Берлін надійним партнером Києва. Німеччина активно допомагає Україні озброєнням та необхідним обладнанням.
Під час засідання «Рамштайну» Пісторіус заявив, що Берлін планує передати Києву 24 системи протиповітряної оборони Iris-T, 12 САУ Panzerhaubitz 2000, машини для розмінування та необхідне обладнання для будівництва мостів.
Німецька опозиція звернулась до уряду з проханням посилити підтримку України. Вони сказали, що зараз відбувається «вирішальна фаза війни».
Представник Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганн Вадефул заявив, що Німеччина повинна їхати на «Рамштайн» з зобов’язаннями, а не з обіцянками.
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