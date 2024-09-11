Коли Росія буде спроможна напасти на країну НАТО — прогноз Пісторіуса

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вже за кілька років Росія буде спроможна напасти на країну НАТО. Як він розповів під час обговорення бюджету на 2025 рік, РФ зробила ставку на військову економіку.

Росія може напасти на країну НАТО через декілька років

Пісторіус звернув увагу на безпекову ситуацію. За його прогнозом, найближчі роки вона буде дуже серйозною.

Ми маємо виходити з того, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30%, до 1,5 млн солдатів. Росія зробила ставку на військову економіку та зможе, ймовірно, за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на територію НАТО. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

Німеччина вже зосередилась на підвищенні власної обороноздатності. Водночас вона допомагає Україні захиститись від російської агресії та передасть:

чотири системи Iris-T;

п’ять САУ Gepard;

деяку частину з обіцяних раніше 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000;

до 40 танків Leopard 1A5;

20 БМП Marder;

декілька тисяч боєприпасів для танків та артилерії;

бойові дрони.

Усе перераховане озброєння Німеччина планує передати Україні до кінця 2024 року.

Пісторіус зазначив, що на оборонні витрати потрібно більше грошей. Цього потребує і німецька армія, і українська.

У 2025 році на оборонні витрати Німеччина виділила 75 млрд євро, хоча Пісторіус просив більшу суму. Він просить у майбутньому збільшити цю частку.

Військова допомога Україні від Німеччини

Пісторіус назвав Берлін надійним партнером Києва. Німеччина активно допомагає Україні озброєнням та необхідним обладнанням.

Під час засідання «Рамштайну» Пісторіус заявив, що Берлін планує передати Києву 24 системи протиповітряної оборони Iris-T, 12 САУ Panzerhaubitz 2000, машини для розмінування та необхідне обладнання для будівництва мостів.

Німецька опозиція звернулась до уряду з проханням посилити підтримку України. Вони сказали, що зараз відбувається «вирішальна фаза війни».