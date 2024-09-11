Когда Россия сможет напасть на страну НАТО — прогноз Писториуса

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что уже через несколько лет Россия сможет напасть на страну НАТО. Как он рассказал при обсуждении бюджета на 2025 год, РФ сделала ставку на военную экономику.

Россия может напасть на страну НАТО через несколько лет

Писториус обратил внимание на ситуацию безопасности. По его прогнозу, в ближайшие годы она будет очень серьезной.

Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн солдат. Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, через несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО. Борис Писториус Министр обороны Германии

Германия уже сосредоточилась на повышении собственной обороноспособности. В то же время, она помогает Украине защититься от российской агрессии и передаст:

четыре системы Iris-T;

пять САУ Gepard;

некоторую часть из обещанных ранее 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000;

до 40 танков Leopard 1A5;

20 БМП Marder;

несколько тысяч боеприпасов для танков и артиллерии;

боевые дроны.

Все перечисленные вооружения Германия планирует передать Украине до конца 2024 года.

Писториус отметил, что на оборонные расходы нужно больше денег. В этом нуждается и немецкая армия, и украинская.

В 2025 году на оборонные расходы Германия выделила 75 млрд евро, хотя Писториус просил большую сумму. Он просит в будущем увеличить эту долю.

Военная помощь Украине от Германии

Писториус назвал Берлин надежным партнером Киева. Германия активно помогает Украине вооружением и необходимым оборудованием.

Во время заседания “Рамштайна” Писториус заявил, что Берлин планирует передать Киеву 24 системы противовоздушной обороны Iris-T, 12 САУ Panzerhaubitz 2000, машины для разминирования и необходимое оборудование для строительства мостов.

Немецкая оппозиция обратилась к правительству с просьбой усилить поддержку Украины. Они сказали, что сейчас проходит «решающая фаза войны».