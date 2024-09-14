Столтенберг заявил о вине НАТО в начале войны РФ против Украины

Как считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Альянс действительно мог сделать больше, чтобы Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину, однако членов блока остановил страх.
Главные тезисы
- НАТО признал свою вину в начале вторжения РФ в Украину.
- Столтенберг ответил, каким он видит сценарий завершения войны.
- Трамп утверждает, что победа Камалы Харрис на выборах в США может привести к конфликту с Россией.
Столтенберг не скрывает, что Альянс даже не попытался спасти Украину от войны
Как отметил генсек, блок действительно мог предотвратить полномасштабную войну. Например, предоставить Украине оружие, о котором она просила, чтобы защититься от агрессии.
Генеральный секретарь Альянса напомнил о нежелании членов блока предоставлять оружие, о котором просила украинская сторона перед российским вторжением.
По его словам, в тот момент НАТО действительно очень боялась эскалации в отношениях с Россией.
Более того, Столтенберг еще раз повторил, что завершение этой войны можно достичь только за столом переговоров.
Трамп пугает США войной с Россией
По мнению республиканца Дональда Трампа, победа на выборах его соперницы Камалы Харрис будет означать для Америки войну с Россией
Скандальный политик обвиняет демократку в том, что она хочет вернуть в Штатах военный призыв и "отправить ваших детей на войну".
Кроме того, политик еще раз повторил свои предварительные заявления о том, что закончит войну в Украине и на Ближнем Востоке, "когда станет президентом".
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