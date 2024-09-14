Столтенберг заявил о вине НАТО в начале войны РФ против Украины

Как считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Альянс действительно мог сделать больше, чтобы Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину, однако членов блока остановил страх.

Столтенберг не скрывает, что Альянс даже не попытался спасти Украину от войны

Как отметил генсек, блок действительно мог предотвратить полномасштабную войну. Например, предоставить Украине оружие, о котором она просила, чтобы защититься от агрессии.

Сейчас мы предоставляем военную технику для войны — тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Генеральный секретарь Альянса напомнил о нежелании членов блока предоставлять оружие, о котором просила украинская сторона перед российским вторжением.

По его словам, в тот момент НАТО действительно очень боялась эскалации в отношениях с Россией.

Более того, Столтенберг еще раз повторил, что завершение этой войны можно достичь только за столом переговоров.

Чтобы закончить войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе, — подчеркнул генсек. Поделиться

Трамп пугает США войной с Россией

По мнению республиканца Дональда Трампа, победа на выборах его соперницы Камалы Харрис будет означать для Америки войну с Россией

Скандальный политик обвиняет демократку в том, что она хочет вернуть в Штатах военный призыв и "отправить ваших детей на войну".

Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет нужно, мы пойдем на это. Но лучше не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть, — заявил Трамп. Поделиться

Кроме того, политик еще раз повторил свои предварительные заявления о том, что закончит войну в Украине и на Ближнем Востоке, "когда станет президентом".