План победы Украины. Подоляк раскрыл важные детали

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, команда украинского лидера Владимира Зеленского никогда не создавала план завершения войны, где фигурировало бы замораживание конфликта, прекращение огня или передача России каких-либо территорий.
Главные тезисы
- План победы Украины не предусматривает замораживание конфликта с Россией.
- Его главная цель – победа Украины и поражения страны-агрессорки РФ.
- Президент Зеленский стремится получить поддержку от союзников, в том числе США, для реализации своей новой стратегии.
Чего ждать от плана победы Украины
Новыми подробностями советник главы ОПУ поделился в эфире телеканала "Настоящее время". По словам Михаила Подоляка, у президента Украины Владимира Зеленского есть четкая доминантная позиция по этому поводу.
По словам Подоляка, позиция Украины не изменилась — война должна закончиться поражением страны-агрессорки РФ.
Он также подчеркнул, что это можно сделать, если союзники передадут Украине достаточное количество оружия.
Как отметил советник, речь также идет о военном, дипломатическом, экономическом и политическом принуждении.
Он также добавил, что Курская операция фигурирует в "плане победы" украинского лидера.
План победы Украины — что важно знать
По словам Владимира Зеленского, план в настоящее время состоит из четырех основных пунктов.
Более того, известно, что есть еще один — дополнительный — он касается послевоенного периода.
Первоочередно глава государства планирует ознакомить президента США Джо Байдена с этим планом, чтобы узнать его реакцию.
Как отметил украинский лидер, если глава Белого дома оценит и поддержит этот план, а также предложит что-то свое, то команда украинского лидера сразу начнет его воплощать в жизнь.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-