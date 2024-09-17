План победы Украины. Подоляк раскрыл важные детали

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, команда украинского лидера Владимира Зеленского никогда не создавала план завершения войны, где фигурировало бы замораживание конфликта, прекращение огня или передача России каких-либо территорий.

Чего ждать от плана победы Украины

Новыми подробностями советник главы ОПУ поделился в эфире телеканала "Настоящее время". По словам Михаила Подоляка, у президента Украины Владимира Зеленского есть четкая доминантная позиция по этому поводу.

Никакого замораживания конфликта, потому что оно не приведет к финалу войны как таковой, а приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить уже третьим этапом более массовые убийства гражданского населения в Украине. Поэтому, конечно, нет никаких концепций уступок территорий, нет никаких концепций замораживания конфликта. Михаил Подоляк Советник главы Офиса президента Украины

По словам Подоляка, позиция Украины не изменилась — война должна закончиться поражением страны-агрессорки РФ.

Он также подчеркнул, что это можно сделать, если союзники передадут Украине достаточное количество оружия.

Как отметил советник, речь также идет о военном, дипломатическом, экономическом и политическом принуждении.

Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в частности, на территории России, принося туда и масштабируя там войну, — пояснил Подоляк. Поделиться

Он также добавил, что Курская операция фигурирует в "плане победы" украинского лидера.

План победы Украины — что важно знать

По словам Владимира Зеленского, план в настоящее время состоит из четырех основных пунктов.

Более того, известно, что есть еще один — дополнительный — он касается послевоенного периода.

Первоочередно глава государства планирует ознакомить президента США Джо Байдена с этим планом, чтобы узнать его реакцию.

Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но я думаю, что это главное. Мы готовы. Поделиться

Как отметил украинский лидер, если глава Белого дома оценит и поддержит этот план, а также предложит что-то свое, то команда украинского лидера сразу начнет его воплощать в жизнь.