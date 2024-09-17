План победы Украины. Подоляк раскрыл важные детали
Категория
Украина
Дата публикации

План победы Украины. Подоляк раскрыл важные детали

План победы Украины. Подоляк раскрыл важные детали
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Источник:  online.ua

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, команда украинского лидера Владимира Зеленского никогда не создавала план завершения войны, где фигурировало бы замораживание конфликта, прекращение огня или передача России каких-либо территорий.

Главные тезисы

  • План победы Украины не предусматривает замораживание конфликта с Россией.
  • Его главная цель – победа Украины и поражения страны-агрессорки РФ.
  • Президент Зеленский стремится получить поддержку от союзников, в том числе США, для реализации своей новой стратегии.

Чего ждать от плана победы Украины

Новыми подробностями советник главы ОПУ поделился в эфире телеканала "Настоящее время". По словам Михаила Подоляка, у президента Украины Владимира Зеленского есть четкая доминантная позиция по этому поводу.

Никакого замораживания конфликта, потому что оно не приведет к финалу войны как таковой, а приведет только к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить уже третьим этапом более массовые убийства гражданского населения в Украине. Поэтому, конечно, нет никаких концепций уступок территорий, нет никаких концепций замораживания конфликта.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины

По словам Подоляка, позиция Украины не изменилась — война должна закончиться поражением страны-агрессорки РФ.

Он также подчеркнул, что это можно сделать, если союзники передадут Украине достаточное количество оружия.

Как отметил советник, речь также идет о военном, дипломатическом, экономическом и политическом принуждении.

Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в частности, на территории России, принося туда и масштабируя там войну, — пояснил Подоляк.

Он также добавил, что Курская операция фигурирует в "плане победы" украинского лидера.

План победы Украины — что важно знать

По словам Владимира Зеленского, план в настоящее время состоит из четырех основных пунктов.

Более того, известно, что есть еще один — дополнительный — он касается послевоенного периода.

Первоочередно глава государства планирует ознакомить президента США Джо Байдена с этим планом, чтобы узнать его реакцию.

Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но я думаю, что это главное. Мы готовы.

Как отметил украинский лидер, если глава Белого дома оценит и поддержит этот план, а также предложит что-то свое, то команда украинского лидера сразу начнет его воплощать в жизнь.

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