Медведев требует создать базу врагов России

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил местью всем врагам страны-агрессорки России, которые поддерживают и помогают Украине во время войны.
Главные тезисы
- Медведев требует создать открытую базу врагов России с персональными данными.
- Российский политик запугивает союзников Украины, потому что боится их дальнейших решений.
- Путин может отправить ядерный сигнал Западу, если окажется в тупике.
Медведев снова пытается запугать союзников Украины
Приспешник российского диктатора Путина публично призвал создать "открытую общественную базу врагов России", в которой должны быть указаны их персональные данные.
Такая идея у Медведева появилась после заявлений отдельных западных лидеров, отметивших, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России.
Скандальный российский политик на этом фоне напомнил об "актах возмездия" Советского Союза и нынешней России в отношении "террористов и предателей"
По словам бывшего президента, предложенная им "база врагов России" будет использоваться для “вполне прикладных целей".
К слову, прежде всего приспешник Путина вспомнил о бывшем британском лидере Борисе Джонсоне и шефе европейской дипломатии Жозепе Борреле.
Путин также попытается запугать Запад
Такое предупреждение озвучил недавно Ульрих Куэн, который является специалистом по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге.
Он озвучил предположение, что российский диктатор Владимир Путин действительно может послать какой-то ядерный сигнал — например, испытание ядерного оружия, чтобы напугать партнеров Украины.
Куэн также добавил, что это было бы драматической эскалацией конфликта.
Следует отметить, что подобные прогнозы озвучили еще несколько иностранных аналитиков.
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