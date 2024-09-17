Медведев требует создать базу врагов России
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Медведев требует создать базу врагов России

Медведев
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Источник:  online.ua

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил местью всем врагам страны-агрессорки России, которые поддерживают и помогают Украине во время войны.

Главные тезисы

  • Медведев требует создать открытую базу врагов России с персональными данными.
  • Российский политик запугивает союзников Украины, потому что боится их дальнейших решений.
  • Путин может отправить ядерный сигнал Западу, если окажется в тупике.

Медведев снова пытается запугать союзников Украины

Приспешник российского диктатора Путина публично призвал создать "открытую общественную базу врагов России", в которой должны быть указаны их персональные данные.

Такая идея у Медведева появилась после заявлений отдельных западных лидеров, отметивших, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России.

Скандальный российский политик на этом фоне напомнил об "актах возмездия" Советского Союза и нынешней России в отношении "террористов и предателей"

По словам бывшего президента, предложенная им "база врагов России" будет использоваться для “вполне прикладных целей".

Чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: «Убивайте в Курске мирных граждан!», знали: за ними придут. Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам, — цинично заявил Медведев.

К слову, прежде всего приспешник Путина вспомнил о бывшем британском лидере Борисе Джонсоне и шефе европейской дипломатии Жозепе Борреле.

Фото: скриншот

Путин также попытается запугать Запад

Такое предупреждение озвучил недавно Ульрих Куэн, который является специалистом по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге.

Он озвучил предположение, что российский диктатор Владимир Путин действительно может послать какой-то ядерный сигнал — например, испытание ядерного оружия, чтобы напугать партнеров Украины.

Куэн также добавил, что это было бы драматической эскалацией конфликта.

Вопрос в том, какие стрелы Путин оставил пускать, если Запад продолжит помогать Украине, кроме фактического ядерного использования? — поинтересовался он.

Следует отметить, что подобные прогнозы озвучили еще несколько иностранных аналитиков.

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